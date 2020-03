Galaxy A21: quadrupla fotocamera posteriore e display forato

Le prime immagini del Galaxy A21 sono uscite circa tre mesi fa ma sembra che non siano del tutto accurate. Una nuova immagine trapelata del prossimo smartphone Samsung mostra alcune nuove funzionalità assenti nelle indiscrezioni precedenti e sembra che il telefono uscirà negli Stati Uniti molto presto.

Galaxy A21: quadrupla fotocamera posteriore display forato

Secondo un rendering di stampa pubblicato da Android Headlines Galaxy A21 presenterà un display Infinity-O, come il Galaxy A11. Tuttavia, non sappiamo ancora se il gigante dello smartphone sudcoreano utilizzerà un display AMOLED o un pannello LCD sul telefono. Per quanto riguarda il display frontale si pensa ci potrà essere uno schermo con foro (posizionato in alto a sinistra) dove si troverà la fotocamera anteriore.

I dettagli relativi al comparto fotografico non sono certi, tuttavia sembra che il dispositivo sembra avrà una configurazione quad-camera sul retro. Una di quelle quattro telecamere sul retro potrebbe essere una fotocamera ad angolo ultra-largo. Oltre a un sensore primario grandangolare, il telefono potrebbe anche disporre di una videocamera macro e di un sensore di profondità. C’è anche un flash a doppio LED sul retro, insieme a un lettore di impronte digitali.

Il telefono ha i pulsanti di accensione e volume sul lato destro, mentre la porta USB di tipo C e un jack per cuffie da 3,5 mm sono nella parte inferiore.

Il dispositivo pare sarà dotato di un processore octa-core Exynos 7904, con 4 GB di RAM, memoria interna da 64 GB, uno slot per schede microSD e una batteria da 4000 mAh.

Tuttavia, per ora queste sono solo indiscrezioni e non sappiamo se verranno confermate.

Fonte Sammobile