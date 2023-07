Galaxy A14, prezzo folle su Amazon: è tuo con meno di 150 euro

Tutti i fan di Samsung sono in attesa dell’evento Unpacked del 26 luglio con protagonisti i nuovi pieghevoli dell’azienda sudcoreana, il Galaxy Z Fold 5 e il Galaxy Z Flip 5. Tuttavia, come sanno bene gli appassionati dei prodotti Samsung, la società con sede a Seul sa sempre come soddisfare la clientela anche con i dispositivi di fascia media.

Non a caso Samsung è certamente una delle aziende che produce i migliori mid-range sul mercato. Uno di questi è senza dubbio il Galaxy A14, lanciato a inizio 2023 da Samsung e subito molto apprezzato dagli utenti per le sue ottime caratteristiche.

La bella notizia di queste ultime ore è che il prodotto è interessato da uno sconto eccezionale su Amazon, che consente di acquistarlo a un prezzo mai visto. Lo sconto del 37%, infatti, abbatte il prezzo del Galaxy A14 portandolo a soli 145,50 euro. Una cifra davvero super conveniente per un telefono che mette a disposizione una scheda tecnica davvero interessante.

Il Galaxy A14 si presenta infatti con un display LCD da 6,6 pollici con frequenza di aggiornamento a 60 Hz. Il telefono può inoltre contare su un chipset Helio G80 MediaTek, abbinato a una GPU Mali-G52 MC2, 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna, con possibilità di espansione fino a 1024 GB con MicroSDXC.

Venendo al comparto foto, sul retro del Galaxy A14 troviamo tre fotocamere: oltre al sensore principale da 50 MP abbiamo un sensore secondario da 5 MP e un terzo sensore da 2 MP. Sul davanti è poi presente una fotocamera da 13 MP. Completa il quadro l’ottima batteria da 5.000 mAh che assicura 3.120 minuti di autonomia in conversazione.