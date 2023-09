Galaxy A14, offerta super su Amazon: risparmi 80 euro

Samsung è famosa per i suoi eccezionali top di gamma, tra cui i telefoni della serie Galaxy S e gli eccellenti pieghevoli Z Fold e Z Flip. Tuttavia, come sanno bene i fan, l’azienda sudcoreana sa sempre come soddisfare la clientela anche con i dispositivi di fascia media. Basti pensare ai telefoni della serie Galaxy A che riscuotono sempre un gradimento molto elevato.

Uno di questi è certamente il Galaxy A14, ufficializzato all’inizio di quest’anno da Samsung. Il prodotto ha ottenuto subito diversi consensi grazie alla sua scheda tecnica molto interessante. Ecco perché la notizia di un forte sconto su Amazon che riguarda proprio questo device ha catalizzato l’attenzione dei tantissimi fan di Samsung (e non solo).

Sul sito del colosso dell’e-commerce il Galaxy A14 viene infatti proposto a un prezzo a cui non si può proprio dire di no. Lo sconto del 37% consente infatti di acquistare il prodotto a soli 131,90 euro, risparmiando circa 80 euro sul prezzo di partenza di questo dispositivo.

Un’offerta da non perdere assolutamente, dato che parliamo di un telefono con un display da 6,6 pollici PLS LCD con frequenza di aggiornamento da 60 Hz e un processore Helio G80 di MediaTek abbinato a una GPU Mali-G52 MC2, 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna, espandibile fino a 1.024 GB con MicroSDXC.

Il prodotto può inoltre contare su tre fotocamere posteriori, tra cui spicca il sensore principale da 50 MP. Le altre due fotocamere sono rispettivamente da 5 MP e 2 MP, mentre davanti è posizionata una fotocamera da 13 MP. Infine, il Galaxy A14 è equipaggiato con una batteria da 5.000 mAh e il sistema operativo è Android 13 con personalizzazione One UI Core 5.