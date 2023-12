Galaxy A14, offerta da urlo su Amazon: costa solo 149 euro!

Tra i tanti telefoni di Samsung che negli ultimi tempi hanno riscosso grande apprezzamento nella clientela non ci sono soltanto i top di gamma, come ad esempio gli smartphone della serie Galaxy S23 e i pieghevoli di ultima generazione. Il colosso di Seul riesce ad avere sempre un’enorme platea di affezionati anche grazie agli ottimi telefoni di fascia media, in particolare quelli della serie Galaxy A.

Uno degli smartphone di fascia media più ricercati è senz’altro il Galaxy A14, un telefono che il gigante sudcoreano ha lanciato ufficialmente all’inizio del 2023 e che ha fatto registrare ottimi risultati in termini di vendite.

La bella notizia di queste ultime ore è che il Galaxy A14 viene proposto su Amazon a un prezzo fortemente scontato. Gli utenti, infatti, possono acquistarlo a sole 149 euro nella variante di colore nera: si tratta di un’offerta strepitosa, che consente di risparmiare la bellezza di 80 euro sul prezzo di mercato del device.

Il Galaxy A14 si presenta con un display LCD da 6,6 pollici Full HD+ con frequenza di aggiornamento a 60 Hz. Il processore che alimenta questo mid-range è un Helio G80 di MediaTek, abbinato a una GPU Mali-G52 MC2, 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna (che può essere espansa fino a 1024 GB con MicroSDXC).

Sul retro del dispositivo troviamo tre fotocamere: oltre al sensore principale da 50 MP il Galaxy A14 può contare anche su un secondo sensore da 5 MP e un terzo sensore da 2 MP per scatti davvero molto soddisfacenti. In più, la batteria da 5.000 mAh che equipaggia il Galaxy A14 assicura un utilizzo del telefono per tutta la giornata con una singola carica.

Una scheda tecnica davvero di ottimo livello per un telefono di fascia media: l’offerta di Amazon è davvero di quelle da non lasciarsi scappare.

