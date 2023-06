Galaxy A14, lo sconto su Amazon è da urlo: lo paghi pochissimo!

I fan di Samsung sono tutti in attesa dell’evento del prossimo mese che vedrà protagonisti gli attesissimi nuovi pieghevoli dell’azienda sudcoreana, Galaxy Z Fold 5 e Galaxy Z Flip 5, e la nuova serie di tablet Tab S9. Tuttavia la società con sede a Seul sa bene come soddisfare la clientela anche con i prodotti di fascia media.

Basti pensare alla serie A di Samsung, che continua a riscuotere grandi consensi sul mercato. Questi prodotti hanno infatti caratteristiche interessanti e vengono venduti a prezzi molto accessibili. Tra questi c’è sicuramente il Galaxy A14, che proprio in queste ore è in vendita su Amazon ad una cifra davvero irrinunciabile.

Sul portale del colosso dell’e-commerce, infatti, il Galaxy A14 viene proposto ad un prezzo a cui non si può proprio dire di no. Invece dei 209,90 euro di partenza, il mid-range di Samsung è in vendita a soli 138 euro, grazie allo sconto immediato del 34%.

Ricordando le specifiche del Galaxy A14 vale la pena evidenziare il display Full HD+ da 6,6 pollici (con refresh rate a 60 Hz) e la tripla fotocamera sul retro, dove spicca un sensore da 50 MP con intelligenza artificiale che consente di scattare foto e registrare video con una qualità davvero molto elevata. Un altro aspetto rilevante del Galaxy A14 è la batteria da 5.000 mAh, che assicura un’eccellente autonomia, con tanto di supporto per la ricarica rapida. Infine, il processore che alimenta questo device è un Helio G80 di MediaTek, con 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna, espandibile fino a 1024 GB con MicroSDXC.