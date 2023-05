Galaxy A14, l’entry-level di Samsung in super offerta su Amazon

Samsung sta ottenendo riscontri molto elevati per i Galaxy S23 lanciati sul mercato lo scorso febbraio e dalle parti di Seul si sta lavorando intensamente ai prossimi pieghevoli, ovvero il Galaxy Z Fold 5 e il Galaxy Z Flip 5. Tuttavia, come sanno bene i fan, la produzione di Samsung non si sofferma solo sui top di gamma. Il gigante sudcoreano riesce sempre a soddisfare la clientela anche con i prodotti di fascia media e medio-bassa, un segmento di mercato dove Samsung primeggia da tempo.

Uno dei telefoni entry-level di Samsung maggiormente apprezzati dagli utenti è senza dubbio il Galaxy A14, uno smartphone che riesce a garantire ottime specifiche ad un prezzo contenuto. La buona notizia di queste ultime ore è che il dispositivo è in vendita sul sito di Amazon ad un prezzo davvero irrinunciabile. Lo smartphone viene infatti proposto a 136,90 euro, oltre 70 euro in meno rispetto al prezzo di partenza di 209,90 euro. Lo sconto del 35% riguarda il modello con 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna, mentre per il modello con 128 GB di storage lo sconto è del 29% (162,90 euro invece di 229,90 euro).

Il Galaxy A14 è un telefono che si presenta con un display LCD da 6,6 pollici con risoluzione Full HD+, con la tecnologia Infinity-V che garantisce un’esperienza di visione davvero immersiva. Il processore è un Helio G80 MediaTek octa-core da 2,3 GHz, mentre la batteria da 5.000 mAh garantisce un’elevata autonomia al prodotto e consente di svolgere tutte le attività necessarie durante il giorno.

Dal punto di vista fotografico, il Galaxy A14 dispone di tre fotocamere sul retro con un sensore principale da 50 MP, un sensore secondario da 5 MP e un terzo sensore da 2 MP. Sul davanti, invece, Samsung ha posizionato una fotocamera da 13 MP.