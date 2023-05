Galaxy A14, che offerta su Amazon: lo sconto è imperdibile

Quando si parla di Samsung vengono subito in mente i telefoni della serie Galaxy S, i veri fiori all’occhiello dell’intera produzione del colosso di Seul. Tuttavia, come sanno bene i fan di Samsung, l’azienda sudcoreana non si concentra solo sulla fascia alta ma sa bene come soddisfare anche il resto della clientela che tende a risparmiare qualcosa per l’acquisto di un telefono. Samsung, infatti, punta con decisione anche alla fascia media del mercato, proponendo dei mid-range che riscuotono spesso un alto gradimento tra gli utenti.

Uno dei prodotti di fascia media di Samsung che ha ottenuto maggior successo sul mercato è senza dubbio il Galaxy A14, uno smartphone Android dotato di ottime caratteristiche. Proprio in queste ore il Galaxy A14 è comparso sul sito di Amazon ad un prezzo a cui non si può dire di no. Il telefono, infatti, viene lanciato a 164,50 euro, consentendo agli utenti di risparmiare circa 65 euro sul prezzo di partenza e di usufruire anche del pagamento in rate mensili con Cofidis.

Lo sconto del 28% ha ovviamente catalizzato l’attenzione di tanti fan di Samsung, che non vedono l’ora di accaparrarsi il Galaxy A14 ad un prezzo così basso. Il dispositivo si presenta con un display Infinity-V da 6,6 pollici con risoluzione 2408×1080 pixel, mentre sul retro troviamo una tripla fotocamera, caratterizzata da un sensore principale da 50 MP che assicura scatti di altissima qualità e la registrazione di video in Full HD.

Il processore Dimensity 700 octa-core di MediaTek permette al prodotto di raggiungere buoni risultati in termini di prestazioni. Infine vale la pena mettere in risalto la batteria da 5.000 mAh, che garantisce un’elevata autonomia al dispositivo. Le specifiche tecniche del Galaxy A14 sono davvero eccellenti per un prodotto di fascia media.