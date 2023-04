Galaxy A14 5G, super offerta su Amazon: si risparmia molto

Samsung può dirsi soddisfatta dalle vendite dei Galaxy S23, ufficializzati lo scorso febbraio, e allo stesso tempo lavora intensamente per il lancio entro l’estate dei suoi due nuovi pieghevoli, il Galaxy Z Fold 5 e il Galaxy Z Flip 5. Tuttavia, come sanno bene i fan di Samsung, il colosso di Seul è sempre in prima linea anche nel realizzare prodotti non necessariamente top di gamma.

L’azienda sudcoreana riesce sempre a proporre dispositivi di ottima qualità per la fascia media, consapevole del fatto che questo segmento di mercato è quello più attivo. Tra i telefoni mid-range di Samsung che hanno ottenuto un certo successo negli ultimi tempi c’è sicuramente il Galaxy A14, disponibile sul mercato da qualche settimana. La bella notizia per tutti i fan di Samsung è che il prodotto è in vendita ad un prezzo scontato su Amazon.

Sul sito del colosso dell’e-commerce, infatti, è possibile acquistare il modello 5G del Galaxy A14 a soli 219 euro, risparmiando così 50 euro sul prezzo di partenza del prodotto (269,90 euro, ndr). Lo sconto del 19% sta ovviamente attirando molti utenti, dato che le caratteristiche tecniche di questo telefono sono di tutto rispetto.

Il Galaxy A14 si presenta infatti con un display da 6,6 pollici con pannello IPS LCD, con risoluzione Full HD+ e una frequenza di aggiornamento da 120 Hz. Il processore che alimenta il Galaxy A14 5G è un MediaTek Dimensity 700, abbinato a 4 GB di memoria RAM e 128 GB di spazio di archiviazione. Venendo al comparto foto, il Galaxy A14 può contare su tre fotocamere posteriori con un sensore principale da 50 MP e gli altri due sensori da 2 MP. Sul davanti, invece, Samsung ha posizionato una fotocamera da 13 MP. Infine, il telefono dispone di una batteria da 5.000 mAh che garantisce un’ottima autonomia al prodotto.