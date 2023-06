Galaxy A14 5G, prezzo super su Amazon: l’offerta è da non perdere

I fan di Samsung attendono con ansia l’evento Unpacked del prossimo luglio dove verranno svelati i due nuovi pieghevoli dell’azienda sudcoreana, vale a dire il Galaxy Z Fold 5 e il Galaxy Z Flip 5. Tuttavia, gli appassionati dei prodotti del colosso di Seul sanno bene che Samsung sa come soddisfare la clientela anche nelle altre fasce di mercato. La società della Corea del Sud, infatti, è tra le migliori nel produrre telefoni di fascia media, come ad esempio il recente Galaxy A14 5G.

Presentato ufficialmente all’inizio di quest’anno, il Galaxy A14 5G ha ottenuto subito un riscontro molto elevato grazie alle sue ottime caratteristiche tecniche e al prezzo conveniente. Proprio in queste ore il prodotto è comparso in un’interessante offerta su Amazon, dove viene proposto con uno sconto del 18%. Per farla breve, il Galaxy A14 5G è attualmente acquistabile sul portale del colosso dell’e-commerce a 222,56 euro: con questa offerta si risparmiano quasi 50 euro sul prezzo di partenza del device.

Venendo alle caratteristiche del telefono, il Galaxy A14 5G presenta un display LCD da 6,6 pollici Full HD+ con una frequenza di aggiornamento da 90 Hz. Il processore che alimenta questo mid-range di Samsung è un MediaTek Dimensity 700, che assicura anche il supporto 5G. Il chip è affiancato da 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna.

Inoltre, la batteria da 5.000 mAh garantisce un elevato livello di autonomia al prodotto. Sul retro è inoltre presente una tripla fotocamera, con un sensore principale da 50 MP. Il sistema operativo scelto da Samsung per il Galaxy A14 5G è Android 13, con personalizzazione One UI.