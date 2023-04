Galaxy A13 scontatissimo su Amazon: l’offerta è irrinunciabile

In queste ultime settimane i telefoni di Samsung maggiormente ricercati sono stati senz’altro i Galaxy S23, ufficializzati dal colosso di Seul lo scorso febbraio. Tuttavia, come sanno bene i fan di Samsung, l’azienda sudcoreana sa perfettamente come soddisfare la clientela anche con dispositivi di fascia media: sono molti gli smartphone mid-range di Samsung che presentano ottime caratteristiche a prezzi decisamente accessibili.

Tra questi c’è sicuramente il Galaxy A13, uno dei telefoni della serie A che mette a disposizione molte funzionalità di rilievo nonostante un costo contenuto. Proprio in queste ore il telefono di Samsung è interessato da uno sconto davvero eccezionale sul sito di Amazon. Invece del prezzo di partenza di 219,90 euro, infatti, il telefono viene proposto a 157,90 euro, consentendo quindi di risparmiare oltre 60 euro sull’acquisto.

Lo sconto del 28% sta ovviamente catalizzando l’attenzione dei tantissimi fan di Samsung, che non vogliono lasciarsi scappare l’occasione di prendere questo smartphone ad una cifra così conveniente (tenendo anche conto del fatto che la spedizione è gratuita). Il Galaxy A13 si presenta con un ampio display da 6,6 pollici e quattro fotocamere posteriori, con un sensore principale da 50 MP che garantisce scatti di alta qualità. E’ inoltre possibile espandere la visuale con la fotocamera Ultra-grandangolare, mentre la fotocamera di profondità consente di ottimizzare la messa a fuoco: infine, con la fotocamera Macro gli scatti saranno molto migliori rispetto al passato.

Con il processore octa-core e una memoria da 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna le prestazioni del Galaxy A13 sono decisamente all’altezza. Inoltre, il telefono è alimentato con una batteria da 5.000 mAh che assicura un’elevata autonomia al prodotto. Per quanto riguarda il sistema operativo, Samsung ha scelto Android 12 per questo device.