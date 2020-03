Galaxy A11: presunto rendering rivela display Infinity-O

Dopo la comparsa dei disegni della FCC e l’approvazione da parte della WFA, il Galaxy A11 sembra davvero imminente, sebbene Samsung non abbia ancora dato alcuna conferma in merito.

In questi giorni, però, grazia a Android Headlines circola un presunto rendering del dispositivo che ci permette di avere un’idea del design del nuovo dispositivo. Il rendering suggerisce che lo smartphone sfoggerà un display Infinity-O.

I dispositivi Samsung di fascia media più recenti come Galaxy A51 e Galaxy A71, sono entrambi dotati di un display Infinity-O AMOLED e una fotocamera selfie centrata, mentre sembra che Galaxy A11 pare avrà la fotocamera posizionata più a sinistra.

Galaxy A11

Galaxy A11 si presenta come uno dei dispositivi più economici dell’azienda del 2020 insieme al Galaxy A01.

Il dispositivo sfoggerà un display display Infinity-O da 6,2 pollici, un processore octa-core Exynos 7 con 3 GB di RAM. Galaxy A11 pare eseguirà Android 10 pronto all’uso e pare avrà una batteria da 5.000 mAh.

Grazie ad altre indiscrezioni finora in circolazione sappiamo che il telefono avrà uno scanner per impronte digitali montato sul retro e una configurazione con tripla fotocamera accoppiata a un flash. Sul latro destro sembra esserci il bilanciere del volume. Infine, anche se è difficile confermare questo dettaglio da questo solo rendering, il Galaxy A11 sembra avere un jack per cuffie da 3,5 mm sul bordo superiore.

Samsung non ha ancora ufficializzato il dispositivo ma ormai sono trapelate abbastanza informazioni per poterne confermare l’esistenza. Il Galaxy A10 è stato lo smartphone Android più venduto del 2019 negli Stati Uniti, quindi il successore dovrebbe avere lo stesso successo.

Ora non ci resta che attendere un comunicato ufficiale da parte della casa coreana.

Fonte Sammobile