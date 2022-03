Galaxy A, Samsung conferma l’evento del 17 marzo: tutto sui tre telefoni

Già da qualche settimana erano cominciate a circolare alcune voci che volevano Samsung pronta a tenere il suo prossimo evento Galaxy entro il mese di marzo. Ebbene, la giornata di ieri è stata decisiva in tal senso, perché dopo l’indiscrezione da parte dell’affidabilissimo leaker Evan Blass è arrivata la conferma da parte dello stesso gigante di Seul.

L’evento si terrà il 17 marzo e prenderà il nome di Galaxy A Event: in questo appuntamento, infatti, Samsung svelerà tre nuovi telefoni di fascia media, vale a dire il Galaxy A73, A53 e A33. I primi due sono i successori di Galaxy A72 e Galaxy A52 annunciati a marzo dello scorso anno, mentre l’A33 sarà una versione aggiornata dell’A32 uscita a febbraio 2021.

— Samsung Mobile (@SamsungMobile) March 13, 2022