Galaxy A Quantum lanciato in Corea con chipset quantistico QRNG

Samsung e SK Telecom hanno lanciato oggi in Corea del Sud il Galaxy A Quantum: il primo smartphone 5G al mondo con un chipset quantistico a numeri casuali (QRNG). Il Galaxy A Quantum è praticamente un Galaxy A71 5G rinominato, al prezzo di KRW 649.000 (circa 490€). Il Galaxy A Quantum sarà disponibile per il pre-ordine a partire da domani e il telefono sarà in vendita in Corea del Sud dal 22 maggio. Il nuovo Galaxy presenta il chipset QRTG SKT IDQ S2Q000 sviluppato dalla controllata svizzera Quantific ID di SK Telecom. Il QRTG, Quantum Random Number Generator, è in grado di creare chiavi sicure che migliorano la sicurezza del dispositivo attraverso la tecnologia quantistica-crittografica.

Galaxy A Quantum: specifiche tecniche

Il Galaxy A Quantum è dotato di un display Super AMOLED Infinity-O da 6,7 ​​pollici con risoluzione Full HD + e lettore di impronte digitali in-display. Il Galaxy A Quantum è dotato del processore Exynos 980, 8 GB di RAM, 128 GB di memoria e uno slot per schede microSD. Il telefono eseguirà Android 10 con One UI 2.0. ed è alimentato da una batteria da 4.500 mAh che supporta una ricarica rapida da 25 W. Il dispositivo è dotato di chipset quantistico SKT IDQ S2Q00, il chipset QRNG più piccolo al mondo (2,5 mm x 2,5 mm) che utilizza un LED e un sensore di immagine CMOS. Il sensore di immagine CMOS genera chiavi crittografiche casuali, in base alla luce catturata dal LED.

Per quanto riguarda il comparto fotografico il dispositivo presenta una configurazione quad-camera sul retro. I sensori presenti sono: fotocamera principale da 64 MP, un grandangolare da 12 MP, una fotocamera macro da 5 MP e un sensore di profondità da 5 MP. Nella parte anteriore, lo smartphone ha una fotocamera selfie da 32 MP. Le sue funzionalità di connettività includono GPS, 5G, LTE, Wi-Fi ac, Bluetooth 5.0, NFC, porta USB di tipo C e un jack per cuffie da 3,5 mm. Viene fornito con Samsung Pay e un chipset QRNG. Il telefono sarà disponibile in tre colori: nero, blu e argento.

