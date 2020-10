F(x)tec Pro1-X, ecco il primo telefono di XDA con LineageOS e tastiera fisica QWERTY

Da diverso tempo, sul web, corre voce che il celebre forum di sviluppatori XDA fosse ormai pronto a lanciare un telefono “fatto in casa”. Nella giornata di ieri questa indiscrezione è diventata finalmente realtà, dato che XDA ha comunicato di aver realizzato uno smartphone.

All’inizio di quest’anno, infatti, gli sviluppatori hanno avviato una collaborazione con F (x) tec per capire come poter portare una piattaforma alternativa ad un pubblico più ampio. F (x) tec Pro1-X fa proprio questo: è il primo telefono al mondo a eseguire LineageOS “out of the box”, con la possibilità di ottenere una versione con Ubuntu Touch OS.

Il motivo principale che ha portato alla realizzazione di Pro1-X era proprio quello di dare agli utenti una scelta in più. Ogni telefono lanciato funziona con Android o iOS e anche i migliori telefoni Android richiedono il rooting per poter personalizzare veramente l’esperienza. In questo caso si hanno più di due sole opzioni: Pro1-X non esegue solo LineageOS, ma sono disponibili anche varianti che eseguono Ubuntu Touch OS e Android, e XDA fa sapere che si stanno esplorando anche altre piattaforme.

Venendo alle specifiche, rispetto a F (x) tec Pro1 lanciato lo scorso anno si nota un aumento in termini di RAM e storage – da 6 GB e 128 GB a 8 GB e 256 GB – e una nuova variante di colore Discovery Blue. Molte delle specifiche sono rimaste le stesse, ed è confermata anche la tastiera QWERTY completa a 66 tasti che scorre fuori da sotto il display. Il nuovo telefono è alimentato con un processore Qualcomm Snapdragon 835, ha uno scanner per le impronte digitali, un pulsante per la fotocamera, una porta USB-C e un’uscita HDMI e molto altro ancora. Sul davanti troviamo anche una fotocamera da 8 MP, mentre sul retro sono presenti una fotocamera principale da 12 MP e una fotocamera secondaria da 5 MP.

L’altra bella caratteristica di questo progetto è il prezzo, non esagerato. Grazie al lancio sulla piattaforma Indiegogo, gli investitori potranno disporre del prodotto a marzo al prezzo di 550 euro.

Fonte XDA