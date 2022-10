I futuri iPad con tecnologia OLED “ibrida”: Apple non molla

In questo ultimo periodo abbiamo visto come il settore dei tablet stia vivendo un ottimo periodo, con una risalita causata principalmente dalla pandemia di Covid-19 e dalla necessità di studiare e lavorare da casa. Come sanno bene coloro che posseggono un tablet, uno degli aspetti più importanti di questi prodotti è lo schermo, ed è per questo che i produttori principali cercano di studiare soluzioni sempre più all’avanguardia.

Non è certo un caso se la tecnologia mini-LED adottata da Apple con l’iPad Pro da 12,9 pollici abbia fatto sì che questo dispositivo venisse legittimamente considerato il “re dei tablet”.

Tuttavia il mini-LED, per quanto rappresenti un importante miglioramento, potrebbe essere sostituito da una novità ancora più accattivante. Da diverso tempo circolano voci in merito ad un potenziale iPad OLED: nel prossimo futuro non sono previste innovazioni in tal senso da parte di Apple, ma questo non vuol dire che la Mela abbia rinunciato all’idea.

Secondo un recente articolo di 9to5Mac, riportato anche da Phone Arena, Apple sta continuando a stanziare una notevole quantità di risorse nel tentativo di produrre pannelli OLED “ibridi”, avvalendosi anche di nuovi fornitori per accelerare il processo.

In sostanza, Apple vuole combinare pannelli OLED rigidi con quelli flessibili con l’obiettivo di mettere una ‘pezza’ alle carenze di questi ultimi. Uno dei motivi principali per cui solo l’iPhone è passato alla tecnologia OLED è una problematica dei display OLED flessibili: questi ultimi, quando hanno dimensioni importanti, hanno la tendenza ad “accartocciarsi”.

Gli iPhone, dotati invece di schermi più piccoli, non sono soggetti a questo problema, ma gli iPad, in particolare quelli che si avvicinano e/o superano i 10″, possono accartocciarsi fino al punto in cui la deformazione è fin troppo visibile. Per questo motivo il colosso di Cupertino vuole aggirare questa limitazione attraverso la tecnologia OLED “ibrida”.

Ma quando assisteremo al passaggio dell’iPad alla tecnologia OLED? Secondo la fonte, possiamo aspettarci che i primi iPad OLED “ibridi” arrivino tra il 2023 e il 2026. La previsione suggerisce che il primo prodotto con questa novità potrebbe essere il futuro iPad da 14 pollici.

Fonte Phone Arena