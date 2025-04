Framework rinvia le prenotazioni del Laptop 12 negli Stati Uniti a causa delle tariffe di Trump

Nel contesto attuale delle crescenti tensioni commerciali e delle politiche tariffarie, Framework ha comunicato che non aprirà le prenotazioni per il nuovo Laptop 12 negli Stati Uniti, né annuncerà il prezzo del dispositivo. La decisione segue l’analisi dell’impatto delle tariffe imposte dal governo Trump, che potrebbero influenzare significativamente i costi di vendita. Tuttavia, i clienti di altre regioni, come Canada ed Europa, potranno acquistare il prodotto a partire da oggi.

Dettagli sul Laptop 12

Il Laptop 12 rappresenta il passo successivo nella gamma di prodotti di Framework ed è il più piccolo della serie, nonché il primo modello convertibile con touchscreen. Questo dispositivo è dotato di un chip Intel Core i3 o i5 di 13ª generazione, insieme a uno schermo touchscreen da 1920×1200 con supporto per stilo, rendendolo ideale sia per il lavoro che per il divertimento. Gli utenti potranno scegliere configurazioni fino a 48GB di RAM e 2TB di spazio di archiviazione, offrendo una versatilità senza precedenti per un laptop di queste dimensioni.

La particolarità di questo prodotto risiede anche nella sua modularità e riparabilità: proprio come gli altri dispositivi di Framework, il Laptop 12 può essere facilmente smontato e aggiornato, prolungando la sua vita utile e riducendo gli scarti elettronici. Inoltre, è disponibile in finiture pastello rosa e menta, colori che stanno suscitando un buon interesse tra i potenziali acquirenti.

Aspettative sui Prezzi

Sebbene Framework non abbia ancora comunicato il prezzo ufficiale, ha descritto il Laptop 12 come un modello “entry-level” a costo inferiore rispetto al Laptop 13. Quest’ultimo attualmente ha un prezzo di partenza di $899 per la versione fai-da-te e $1,099 per quella preassemblata. La compagnia ha recentemente “sospeso” le vendite di alcuni modelli più economici del Laptop 13 negli Stati Uniti per evitare di vendere al di sotto del costo a causa delle nuove tariffe.

La produzione di Framework avviene a Taiwan, soggetta a una tariffa del 32% a partire da oggi. L’azienda ha spiegato, attraverso la piattaforma Bluesky, di adottare una strategia per affrontare le tariffe con cambiamenti “più reversibili”, primo fra tutti l’eliminazione e il rinvio di alcuni prodotti, affinché le modifiche ai prezzi vengano evitate finché non ci sarà conferma che non ci siano alternative praticabili.

Eventi di Lancio e Prenotazioni

I clienti di Canada, Europa, Australia e Taiwan potranno effettuare le prenotazioni per il Laptop 12 a partire da oggi alle ore 13:00 ET, momento in cui verrà rivelato anche il prezzo ufficiale. Questo lancio rappresenta un passo importante per Framework, che continua a cercare di adattarsi a un mercato in continua evoluzione e a rispondere alle sfide imposte dal contesto commerciale globale. La possibilità di prenotare il Laptop 12 offre ai consumatori nuove opportunità, mentre l’azienda naviga attraverso le incertezze create dalle tariffe doganali.