Framework presenta nuovi sistemi: arriva il Convertible Framework 12 e il mini ITX Desktop

In un annuncio odierno, Framework ha svelato due nuove aggiunte alla sua gamma di prodotti, cercando di consolidare la propria presenza nel mercato dei computer portatili e desktop. Il Convertible Framework 12 e un mini ITX Desktop PC mirato ai gamer sono state le principali novità. Questa evoluzione non si ferma, però, al solo hardware nuovo: l'azienda non dimentica il Framework Laptop 13, il primo laptop riparabile e aggiornabile del brand, che ora riceve un aggiornamento significativo della scheda madre. L'innesto di processori AMD Ryzen AI di ultima generazione rappresenta un passo avanti importante per gli utenti.

Dettagli sulle novità della gamma

Il Framework Laptop 13, già noto per la sua design adatto alla riparabilità, sta per ricevere una scheda madre equipaggiata con i nuovi processori Ryzen AI 300-series di AMD. Quella di oggi rappresenta la seconda scheda madre di Framework basata sui processori Ryzen, dopo l'aggiornamento avvenuto nel tardo 2023 con il Ryzen 7040. Gli utenti potranno prenotare le nuove schede a partire da oggi, con la vendita avviata nel mese di aprile. Gli interessati a entrare a far parte dell’ecosistema Framework possono scegliere tra un laptop pre-assemblato, il cui prezzo parte da 1.099 dollari, oppure optare per un kit fai-da-te, a partire da 899 dollari.

In aggiunta, i possessori di modelli precedenti del Framework Laptop, persino della prima versione con Intel di undicesima generazione, possono sostituire la propria scheda madre con una nuova, il cui costo base è di 449 dollari. Una flessibilità che attira sicuramente gli utenti più esperti e appassionati di personalizzazione e aggiornamenti.

Specifiche dei nuovi processori Ryzen AI 300

I nuovi modelli di laptop saranno disponibili con processori Ryzen AI 300 dalle configurazioni abbordabili, con opzioni a sei e otto core. Tra i componenti più accessibili ci aspettiamo di trovare il Ryzen AI 5 340 e il Ryzen AI 7 350, recentemente presentati da AMD durante il CES di gennaio. Questi chip non solo vantano prestazioni solide, ma includono anche GPU integrate Radeon 840M e 860M, con quattro e otto core grafici rispettivamente, permettendo un'esperienza utente completa per diverse applicazioni, incluse quelle multimediali.

Per coloro che desiderano impiegare il Framework Laptop come un sistema gaming leggero, la scelta ideale ricade sul modello top di gamma, il Ryzen AI 9 HX 370. Questo potente processore offre 12 core e una Radeon 890M con 16 core GPU. Sebbene abbia mostrato prestazioni eccezionali in configurazioni analoghe, gli utenti devono considerare che il Framework potrebbe rivelarsi leggermente più lento a causa dell'uso di memoria DDR5 socketed, invece della memoria RAM saldata. Questo è un compromesso che, molto probabilmente, sarà tollerato dai clienti di Framework, che apprezzano la possibilità di personalizzazione.

Innovazioni nella connettività e nella portabilità

Un aspetto critico affrontato con la nuova scheda madre Ryzen è la connettività, che ha ricevuto ulteriori miglioramenti. Il modello precedente presentava dei limiti riguardo ai quattro port USB-C, non tutti uniformemente compatibili con gli stessi tipi di schede di espansione. In questa nuova versione, nonostante alcune limitazioni restino, la situazione è migliorata: i due port USB sul retro offrono ora velocità complete di 40Gbps grazie al supporto USB4, mentre i due port frontali sono limitati a 10Gbps con USB 3.2. Una novità vantaggiosa è che ora tutti e quattro i port sono in grado di supportare l'output video, a differenza dei tre port della versione precedente.

In sintesi, Framework si sta evolvendo in risposta alle esigenze degli utenti moderni, puntando su portabilità, potenza e flessibilità. Con l'ingresso nel mercato di due nuovi sistemi e un aggiornamento significativo al laptop esistente, Framework continua a scommettere sull'approccio innovativo che ha caratterizzato la sua presenza sul mercato fino ad oggi.