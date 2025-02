Framework lancia un computer portatile modulare: tutte le novità dell'evento di San Francisco

Il mondo della tecnologia è in fermento grazie all'ultima novità presentata da Framework, un'azienda già nota per il suo approccio innovativo al design dei computer portatili. La nuova proposta è un laptop modulare alimentato da processori AMD che si adatta perfettamente ai modelli precedenti da 13 pollici. Il prezzo è di $449 per il modulo o di $899 per un laptop di nuova generazione da assemblare da soli, che può raggiungere i $1.099 per un modello completamente assemblato. L’evento che ha svelato queste chicche si svolge a San Francisco e ha attirato l'attenzione di esperti e appassionati.

Le caratteristiche del nuovo laptop modular di Framework

Questo nuovo modello di laptop rappresenta il secondo tentativo dell'azienda con i processori AMD, questa volta con i nuovissimi chip Ryzen AI 300 della serie “Strix Point”. Le opzioni di processore comprendono il Ryzen 5, il Ryzen 7 e arriva fino al Ryzen 9 HX 370, che conta ben 12 core. Questi chip offrono anche discrete prestazioni nel gaming portatile e una potenza di elaborazione AI di 50 TOPS. Questo dispositivo segna un passo avanti per Framework, che lancia sul mercato il suo primo PC dotato di Copilot Plus.

Ma non finiscono qui le novità: il portable di nuova generazione include tutti gli aggiornamenti significativi del modello Intel Core Ultra presentato lo scorso anno, tra cui un opzionabile display 2.8K a 120Hz e, presumibilmente, una webcam di qualità superiore. Le innovazioni tecnologiche non solo migliorano le prestazioni ma contribuiscono anche a offrire un'esperienza utente sempre più completa e soddisfacente.

Innovazioni sui connettori e sulla tastiera

Il nuovo laptop è dotato di un'architettura innovativa con CPU, sistema di raffreddamento e porte in un unico pacchetto modulare, proposto a $449. Sebbene non ci siano quattro porte Thunderbolt 4/USB4 completamente funzionali come nei modelli Intel, gli utenti possono alimentare fino a quattro display esterni da ciascuna delle sue porte. Rispetto al modello precedente, Framework ha anche introdotto Wi-Fi 7, un sistema di raffreddamento con un grande heatpipe da 10mm e materiali termici di fascia alta per migliorare la dissipazione del calore.

Un'attenzione particolare è stata dedicata alla tastiera, ora equipaggiata con una nuova struttura che diminuisce il rumore quando i diffusori sono al massimo volume. La tastiera possiede un design che utilizza una struttura in plastica che copre l'intera larghezza dei tasti, eliminando così i problemi noti delle tastiere a farfalla di altri produttori.

Opzioni personalizzate e disponibilità

Framework offre diverse opzioni ai consumatori: la tastiera include un tasto Copilot obbligatorio per chi acquista il laptop preassemblato con Windows 11, ma è possibile optare per la sua esclusione se si sceglie il modello DIY. Questa scelta dà agli utenti una maggiore flessibilità, portandoli a personalizzare e assemblare il proprio computer secondo le proprie esigenze.

In aggiunta, il nuovo laptop sarà disponibile in una gamma di colori per i bordi traslucidi, con opzioni in viola, verde e nero, e carte di espansione USB-C traslucide abbinate. Gli ordini per i nuovi modelli di laptop Framework 13 saranno aperti a partire da oggi, con spedizioni programmate per aprile.

La visione di Framework per il futuro

Durante l'evento, il CEO Nirav Patel ha dichiarato che Framework è ora il brand di laptop a crescita più rapida e ha sottolineato l'importanza di costruire un'azienda attorno alla longevità del prodotto. Con prodotti che mantengono un design costante per quattro anni consecutivi, Patel afferma che sono in grado di dimostrare che è possibile creare un’azienda di successo puntando sulla qualità e durevolezza. Con queste affermazioni, Framework si conferma come leader nel settore della tecnologia modulare, pronto a soddisfare le esigenze di un mercato sempre più esigente e consapevole.