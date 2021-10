Le fotocamere del Galaxy S22 Ultra si ispireranno al design di LG

Samsung dovrebbe annunciare i suoi prossimi telefoni Galaxy S22 a gennaio, come fatto l’anno scorso con i Galaxy S21, salvo slittamenti (a febbraio, ndr) dovuti all’eventuale presentazione del “presunto” Galaxy S21 FE.

Il modello più prestante sarà il Galaxy S22 Ultra, che potrebbe arrivare con un design diverso rispetto a quanto trapelato nelle ultime settimane. Le voci più recenti parlavano infatti di due dossi molto particolari per la fotocamera del prodotto: al contrario, l’ultima indiscrezione rivela invece dei tratti estetici che si ispirano a LG.

Come noto, l’altra importante azienda sudcoreana ha deciso di interrompere la produzione di telefoni, preferendo investire impegno e denaro in altri settori. Tuttavia, nel corso del tempo LG ha introdotto funzionalità e innovazioni di grande rilevanza all’interno del mondo degli smartphone mobile, come ad esempio la fotocamera ultrawide, il touch screen capacitivo e il processore multicore.

Inoltre, LG ha lanciato anche il design a goccia per la fotocamera, che consente di fare a meno delle ingombranti isole: l’ultimo tweet del leaker Ice Universe suggerisce che il Galaxy S22 Ultra adotterà proprio questa soluzione.

L’ormai celebre informatore ha condiviso un’immagine della cover posteriore del telefono dove emerge questa particolarità. D’altronde, il Galaxy S22 Ultra non sarà il primo telefono Samsung a presentare questo design: la soluzione era già comparsa sul conveniente Galaxy A32, rilasciato a febbraio. Le fotocamere del Galaxy S22 probabilmente sporgeranno un po’, dato che la serie si doterà quasi certamente di sensori più grandi, con pixel più grandi e due teleobiettivi.

A tal proposito, sembra che il Galaxy S22 Ultra arrivi con un sensore principale da 108 MP, un sensore ultra grandangolare da 12 MP, due teleobiettivi da 12 MP (teleobiettivo 3x e periscopio 10x), un sistema di messa a fuoco automatica laser e un’unità flash LED. Il nuovo smartphone di Samsung dovrebbe inoltre sfoggiare uno schermo da 6,8 pollici e una probabile fotocamera frontale da 40 MP.

A differenza del modello precedente, è molto probabile che il Galaxy S22 Ultra disponga anche di uno slot dedicato per la S Pen: una mossa che potrebbe aiutare Samsung ad attirare una percentuale maggiore di fan “orfani” della serie Galaxy Note, al momento interrotta. Infine, il principale modello della nuova serie Galaxy S22 dovrebbe essere equipaggiato anche con una batteria da 5.000 mAh e con il processore Qualcomm Snapdragon 898 su cui sta lavorando il produttore statunitense e che dovrebbe vedere la luce a dicembre.

Fonte Phone Arena