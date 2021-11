Come saranno le fotocamere dei Galaxy S22? I leaker ci dicono tutto

Dovrebbero mancare ormai poco più di due mesi alla presentazione ufficiale dei telefoni Galaxy S22, ovvero i nuovi top di gamma su cui sta lavorando intensamente Samsung. Il gigante di Seul non ha ancora fornito una data esatta in merito al lancio di questi nuovi prodotti, previsto per la prima decade di febbraio: nel frattempo, sul web continuano a trapelare indiscrezioni riguardanti l’aspetto e le specifiche tecniche dei Galaxy S22.

Pochi giorni fa, l’ormai noto leaker Ice Universe ha reso note le specifiche della fotocamera che andrà ad equipaggiare il Samsung Galaxy S22 Ultra. Nonostante alcune voci affermino il contrario, l’informatore sostiene che il modello di punta dell’azienda sudcoreana metterà a disposizione degli utenti un sensore di immagini HM3 da 108 MP, probabilmente in grado di acquisire dettagli migliorati. Inoltre, il modello Ultra potrebbe arrivare anche con un sensore Sony ultra-wide da 12 MP, un sensore Sony con teleobiettivo periscopio da 10 MP e un sensore Sony con teleobiettivo 3X, sempre da 10 MP.

E per quanto riguarda gli altri due smartphone della serie, ovvero il Galaxy S22 “standard” e il modello Plus? Le informazioni su questi due prodotti sono invece arrivate grazie a Mr. Universe, che ha fatto trapelare alcune specifiche del display e della fotocamera di entrambi i device. Il Galaxy S22 sfoggerà un display da 6,06 pollici, stando a quanto riferito a Mr. Universe, mentre il Galaxy S22+ avrà uno schermo da 6,55 pollici.

Entrambi verranno equipaggiati con lo stesso array di fotocamere sul retro, a partire dal sensore ISOCELL GN5 da 50 MP di Samsung che presenta pixel da 1 µm. Un teleobiettivo da 10 MP fornirà uno zoom ottico 3x, anch’esso con pixel da 1 µm, e sarà presente anche un sensore Ultra-wide da 12 MP dotato delle stesse specifiche di quello che dovrebbe essere utilizzato sul Galaxy S22 Ultra, ovvero con pixel da 1,4 µm e un’apertura f/1.4.

Infine, Mr. Universe rivela che la fotocamera anteriore sarà da 10 MP sia sul Galaxy S22 che sul Galaxy S22+, con pixel da 1,22 µm e un’apertura f/2.2.

Fonte Phone Arena