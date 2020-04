Fotocamera Samsung da 108 MP tutte le caratteristiche in un video

Samsung sviluppa sensori per fotocamere utilizzati sia nei propri dispositivi sia in quelli di altre marche. L’anno scorso l’azienda coreana ha iniziato a rilasciare sensori di immagine più grandi con una risoluzione ultra elevata. Prima ha rilasciato un sensore da 64 MP da 1/1,7 pollici, poi ha svelato il primo sensore da 108 MP inserito in una fotocamera per smartphone. Ora, la società ha pubblicato un video che mostra le caratteristiche importanti di questa sua tecnologia.

Fotocamera Samsung da 108 MP: ecco le caratteristiche

Il sensore ISOCELL Bright HM1 ha una dimensione di 1/1,33 pollici e una risoluzione di 108 megapixel. L’azienda sostiene che il sensore è in grado di catturare immagini nitide e dettagliate, cosa che prima era possibile solo con fotocamere DSLR. Per ridurre il rumore, Samsung sta usando la sua tecnologia ISOCELL Plus. Questa tecnologia è usata dall’azienda sudcoreana nel suo Galaxy S20 Ultra che, per il suo comparto fotografico, è uno dei migliori telefoni nel mercato. Molto probabilmente verrà utilizzata anche nella variante di fascia più alta del Galaxy Note 20.

La tecnologia di Samsung assicura che le immagini catturate in condizioni con scarsa luce siano luminose, prive di rumore e mantengano una risoluzione elevata. L’altissima risoluzione del sensore consente anche di acquisire immagini da 12 MP con zoom 3x senza perdita di dati e senza una significativa perdita di qualità. Altre caratteristiche di ISOCELL Bright HM1 includono la tecnologia Smart-ISO, HDR in tempo reale e la possibilità di registrare video fino a 8K 24fps.

Secondo quanto riferito, Samsung sta pianificando di lanciare un sensore per fotocamera da 150 MP entro la fine del 2020 ma starebbe anche progettando di sviluppare sensori di immagine fino a 600 MP che superano le capacità dell’occhio umano.

Fonte Sammobile