Fortnite potrebbe tornare sull’App Store di Apple grazie a una nuova strategia di Epic Games

Epic Games sta valutando una nuova strategia per riportare Fortnite sull’App Store iOS negli Stati Uniti, sfruttando il proprio account sviluppatore attivo in Svezia. Questa mossa giunge in seguito alla significativa sentenza nel caso Epic Games contro Apple, che ha vietato ad Apple di riscuotere commissioni su acquisti effettuati al di fuori delle applicazioni. Il CEO di Epic, Tim Sweeney, ha annunciato che il ritorno di Fortnite sull’App Store potrebbe avvenire “la prossima settimana”.

Le ragioni dietro il ritorno di Fortnite

Dopo la chiusura dell’account sviluppatore di Epic da parte di Apple nel 2020, in seguito all’introduzione di un sistema di pagamento interno a Fortnite, l’azienda ha affrontato una lunga battaglia legale. La corte ha recentemente stabilito che Apple non può costringere gli sviluppatori a utilizzare il proprio sistema di pagamento, aprendo così la porta a nuove modalità di monetizzazione all’interno delle app. Sweeney ha dichiarato nei suoi post su X che Epic ha già conversato con Apple riguardo a questa nuova possibilità, creando nel 2024 un account sviluppatore in Svezia per supportare il lancio dell’Epic Games Store e di Fortnite nell’Unione Europea.

La situazione attuale dello sviluppo di Fortnite

Sweeney ha chiarito che Fortnite non tornerà su iOS subito, specificando che il team sta lavorando alacremente ma non è in grado di fornire il giorno esatto della reintroduzione del gioco. Secondo le ultime notizie, il nuovo capitolo di Fortnite, a tema Star Wars, è già avviato e ha riscosso un buon successo tra gli utenti, sebbene non sia disponibile per gli utenti iOS al momento.

Epic Games non ha fornito ulteriori dettagli sulla tempistica, lasciando i fan in attesa di speranze per il rapido ritorno della loro app preferita. Mentre la saga legale tra Epic e Apple continua, molti si chiedono quali sviluppi potranno emergere nelle prossime settimane.

Considerazioni future per Epic Games e il mercato delle app

Questa nuova iniziativa da parte di Epic Games potrebbe segnare un cambiamento significativo nel modo in cui gli sviluppatori video ludici gestiscono le loro operazioni su piattaforme come quella di Apple. La lotta per avere maggiore libertà nel decidere come monetizzare i propri giochi ha preso piede e potrebbe rappresentare per molti sviluppatori un’opportunità di esplorare modelli di business alternativi.

Con la sentenza a favore di Epic, la domanda è se altre aziende seguiranno il loro esempio e come la situazione influenzerà le politiche di Apple in merito agli acquisti in-app. Il prossimo futuro si preannuncia quindi denso di incognite, con l’attenzione di molti concentrata sul coming soon di Fortnite sull’App Store statunitense.