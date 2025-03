Ford e Apple: un nuovo aggiornamento per la navigazione elettrica su Apple Maps

I conducenti di Ford Mustang Mach-E e F-150 Lightning possono ora sfruttare un'importante novità nella navigazione elettrica di Apple Maps. A partire da oggi, gli utenti di CarPlay possono pianificare i propri viaggi su strada, integrando i Tesla Superchargers e qualsiasi stazione che utilizzi il connettore NACS .

Questa innovazione segue l'introduzione, già avvenuta lo scorso anno, di adattatori CCS a NACS per consentire ai possessori di Mach-E e Lightning di ricaricare presso le stazioni Tesla. In precedenza, Apple Maps non era a conoscenza di questo cambiamento, risultando in un'esperienza di navigazione limitata a stazioni di ricarica CCS che, sebbene disponibili, potrebbero non essere le più efficienti per gli utenti.

Miglioramenti nella navigazione elettrica di Apple Maps

Il recente aggiornamento permette a Apple Maps, tramite CarPlay, di includere stazioni di ricarica rapida NACS, come i Tesla Superchargers, nelle raccomandazioni sui percorsi. Questa modifica rappresenta un notevole passo avanti per la pianificazione delle ricariche durante i viaggi, rendendo l’esperienza molto più semplice e intuitiva per gli automobilisti.

Secondo quanto riportato da Ford in un comunicato ufficiale, la funzione di routing elettrico di Apple Maps consente ai conducenti di definire il percorso e vedere il livello stimato di batteria al termine del tragitto, oltre a suggerire diverse stazioni di ricarica lungo il percorso. Prima di questo aggiornamento, gli utenti di Mach-E e Lightning dovevano aprire manualmente un'app differente e inserire una stazione di ricarica NACS come meta per includerla nel loro itinerario. Ora, invece, la pianificazione è integrata, assicurando un'esperienza di viaggio omogenea.

Come usare Apple Maps per la navigazione elettrica

Per chi desidera utilizzare il servizio di routing elettrico di Apple Maps attraverso CarPlay, le istruzioni da seguire sono piuttosto semplici:

Collegare l'iPhone a CarPlay. Aprire Apple Maps e accedere alle Impostazioni per confermare la rete di ricarica preferita, selezionando una stazione di ricarica rapida NACS, come il Supercharger Tesla. Questa operazione si esegue una sola volta. Inserire una destinazione.

Apple Maps, una volta impostato, calcolerà il livello di carica stimato che avrà l'utente al momento dell'arrivo a destinazione. Se la carica è necessaria, a seconda del percorso più rapido, verrà automaticamente indirizzato verso una stazione di ricarica rapida NACS.

Un passo avanti per l’ecosistema elettrico

Questo aggiornamento rappresenta un significativo miglioramento nell’esperienza di utilizzo di Apple Maps per i conducenti di Ford. Ora, non è più necessario ricorrere a soluzioni alternative per trovare punti di ricarica, il che offre una maggiore tranquillità nella pianificazione dei viaggi. Come prossimo passo, molti utenti sperano di vedere l’integrazione della precondizionamento della batteria nel routing elettrico, una funzionalità già presente su Android Auto dallo scorso ottobre.

Questa nuova funzionalità è già disponibile per gli utenti di iPhone che utilizzeranno iOS 17 o versioni successive, senza necessità di aggiornamenti software per il veicolo.