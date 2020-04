Folder 2, LG lancia il nuovo telefono “a conchiglia”: specifiche e prezzo

LG ha annunciato il successore dell’LG Folder, e la scelta del nome non è affatto casuale. L’azienda sudcoreana ha infatti deciso di chiamare questo nuovo dispositivo LG Folder 2.

Si tratta di un telefono “a conchiglia”, dotato di Android come sistema operativo. LG Folder 2 è uno smartphone a doppio schermo, con la parte esterna caratterizzata da un piccolo schermo e il display principale all’interno. Il telefono è stato pensato per tutti gli utenti che preferiscono soluzioni un pò più datate (specialmente gli utenti anziani, ndr).

Al momento, LG Folder 2 è stato lanciato solo in Corea del Sud, e stando a quanto rivelato dalla stessa azienda sarà disponibile nel Paese da venerdì 17 aprile. Il prezzo stabilito da LG è di 198.000 won sudcoreani (circa 150 euro). Il telefono arriverà sul mercato in due opzioni di colore, ovvero New Platinum Grey e White. La domanda che si stanno ponendo molti utenti è se assisteremo ad un lancio internazionale di questo nuovo telefono “a conchiglia”: ad oggi non ci sono notizie in tal senso, ma mai dire mai.

Il nuovo smartphone LG Folder 2 ha uno schermo QVGA da 2,8 pollici in fase di apertura e uno schermo mono da 0,9 pollici all’esterno che può essere utilizzato per le notifiche: messaggi di testo, ma anche chiamate, durata della batteria e potenza del segnale.

LG Folder 2 è dotato di chiave SOS e AI Voice Service. Il tasto SOS sul retro consente agli utenti di chiamare un numero pre-registrato premendo tre volte entro 1 secondo e mezzo. Il telefono invia anche le informazioni sulla posizione tramite un messaggio di testo.

Il tasto di scelta rapida per il servizio AI Voice è posizionato sopra il pulsante di chiamata. Il servizio AI Voice riconosce e risponde quando un utente pone domande su tempo, data, ora e semplici calcoli.

Il nuovo telefono di LG è alimentato con un processore Qualcomm Snapdragon 210, abbinato a 1 GB di RAM e 8 GB di memoria integrata, espandibile fino a 32 GB tramite slot per schede MicroSD. Il telefono dispone anche di una batteria da 1470 mAh e di una fotocamera da 2 megapixel. Confermato il supporto 4G, Bluetooth 4.1, Wi-Fi e GPS.

Fonte Gadgets360