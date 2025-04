Flipper Zero lancia Busy Bar: uno strumento innovativo per aumentare la produttività

Nel mondo sempre più frenetico in cui viviamo, la capacità di concentrarsi e ridurre le distrazioni è diventata fondamentale. È in questo contesto che si inserisce la nuova creazione dei progettisti di Flipper Zero, un dispositivo innovativo che si propone di migliorare la produttività personale. Busy Bar è un’applicazione connessa che offre un display pixelato personalizzabile, installato su un dispositivo in grado di comunicare il proprio stato alle persone intorno e aiutare nell’automotivazione, ponendo dei veri e propri confini tra lavoro e vita privata.

Che cos’è Busy Bar e come funziona

Il Busy Bar parte come un timer avanzato, dotato di un display LED di 72 x 16 pixel e capace di sostenere fino a otto ore di funzionamento grazie alla sua batteria. Il design è pensato per essere versatile: può essere posizionato sulla scrivania, appeso a una parete oppure collocato sopra un monitor, grazie a un supporto pieghevole. La realizzazione di questo dispositivo è tanto pratica quanto moderna e rappresenta una vera e propria evoluzione rispetto all’utilizzo comune di fogli di carta e pennarelli per gestire la propria disponibilità.

La parte superiore del dispositivo presenta un grande pulsante che consente di cambiare manualmente lo stato, come “occupato” o “in chiamata”, mentre una manopola di scorrimento permette di impostare un timer che indica quanto tempo passerà prima di essere nuovamente disponibili. Questo tipo di interfaccia facilita l’interazione anche in situazioni in cui ci si trovi a dover gestire più attività contemporaneamente, rendendo la comunicazione con i colleghi più fluida e immediata.

Funzionalità avanzate e integrazioni

Oltre a svolgere la funzione base di timer, Busy Bar offre una serie di funzionalità avanzate per ottimizzare il lavoro e la gestione del tempo. Grazie alla connessione Wi-Fi o tramite un cavo USB-C a un computer, il dispositivo può sincronizzarsi con applicazioni di desktop e mobile automaticamente. Una delle caratteristiche più interessanti è l’integrazione con applicazioni di terze parti, che permette di cambiare lo stato in modo automatico, per esempio durante una videochiamata su Zoom.

Proprio durante una chiamata, il Busy Bar può mostrare lo stato “in chiamata” o, se installato all’esterno di un ufficio, il messaggio “non disturbare”, se si è in un meeting già pianificato. Non solo un display, ma un vero e proprio strumento che dialoga con il tuo ambiente: può bloccare automaticamente la serratura della porta dell’ufficio quando si inizia una riunione, interrompere la musica in riproduzione su un altoparlante intelligente e regolare le luci per garantire una migliore visibilità durante le videoconferenze.

Gestione delle notifiche e personalizzazione dell’esperienza

La funzionalità del Busy Bar si estende ulteriormente con l’uso della sua app mobile, che una volta installata e connessa, permette di controllare la disponibilità direttamente dal proprio smartphone. Cambiare il proprio stato di disponibilità non solo aggiorna il Busy Bar, ma può anche bloccare le notifiche su dispositivi come iPhone e Android. Inoltre, ha anche la capacità di limitare l’accesso a applicazioni distraenti come TikTok e Instagram, così da mantenere alta la concentrazione.

Per i programmatori esiste anche un SDK open-source, che consente di espandere ulteriormente le funzionalità del Busy Bar. Si possono così sviluppare applicazioni personalizzate, adatte a gestire momenti specifici della giornata, oltre a funzionalità aggiuntive, come l’integrazione con strumenti di automazione per la casa. Una possibilità interessante è quella di utilizzare il Busy Bar come display per dettagli in tempo reale, come le performance di azioni oppure il conteggio degli amici sui social.

In sostanza, Busy Bar si presenta come una soluzione moderna e utile per chi desidera separare il proprio lavoro dalle interruzioni quotidiane. Seppur non riesca a sostituire un’intensa espressione di “non voglio chiacchierare ora”, offre una alternativa valida e tecnologicamente avanzata per la gestione del tempo e dello spazio lavorativo.