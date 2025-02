Flashstor 12 Pro Gen2: il NAS che ridefinisce la velocità e la potenza

In un’epoca in cui la richiesta di prestazioni elevate nel settore dell'archiviazione dati è sempre più diffusa, il Flashstor 12 Pro Gen2 di Asustor si presenta come una soluzione all’avanguardia. Questo dispositivo non è solamente un altro NAS sul mercato: è un'affermazione di potenza e silenziosità, adatto sia a contesti domestici che professionali. Scopriamo insieme le sue caratteristiche più sorprendenti e il perché potrebbe essere la scelta ideale per chi cerca una soluzione di archiviazione moderna.

Design e qualità costruttiva

Il nuovo Flashstor 12 Pro Gen2 si distingue immediatamente per il suo design accattivante, richiamando l’estetica delle celebri console di gioco. La sua struttura è caratterizzata da un parallelepipedo con angoli smussati, realizzato in plastico nero con inserti rossi. La grafica della confezione è pensata per attrarre il consumatore finale, mentre il contenuto risulta estremamente curato, avvolto in un elegante tessuto nero all’apertura. Le dimensioni del dispositivo, pari a 308,26 x 193,00 x 48,30 mm, lo rendono facilmente collocabile anche in spazi ristretti.

Un aspetto interessante è la disposizione delle porte: molte di esse si trovano su un lato strategico, quello che rimane nascosto quando il dispositivo è visibile, consentendo di mantenere un aspetto ordinato. Il Flashstor è equipaggiato con due porte Ethernet da 10 Gbit e diverse porte USB, offrendo così un’ampia gamma di connessioni che permettono di sfruttarne al massimo le prestazioni.

Versatilità e potenzialità di archiviazione

Una delle caratteristiche principali di questo modello è la sua capacità di sfruttare esclusivamente memorie SSD NVMe, escludendo quindi le tradizionali unità meccaniche. La decisione di Asustor di investire in questa tecnologia riflette la crescita della domanda di prestazioni superiori nel settore dell’archiviazione. Grazie ai 12 slot per memorie, gli utenti possono approfittare di velocità senza precedenti, supportando anche configurazioni RAID per garantire una protezione dei dati efficace.

Questa scelta, sebbene richieda un investimento iniziale più elevato, si traduce in performance di lettura e scrittura nettamente superiori, ideali per le esigenze di chi lavora con file di grandi dimensioni o necessita di un accesso rapido ai dati per attività critiche. Sebbene non ci siano slot per HDD meccanici, la possibilità di collegare unità esterne via USB consente comunque di gestire l’archiviazione in modo flessibile.

Sistema operativo e funzionalità avanzate

L'installazione e la configurazione del Flashstor 12 Pro Gen2 sono facilitate dall'interfaccia del sistema operativo ADM nella sua versione 5. Questa nuova release offre una grafica rinnovata e una migliore organizzazione delle funzionalità, rendendo la gestione del NAS più intuitiva. Tra le novità, spiccano il sistema ADM Defender, che aumenta la sicurezza del dispositivo, e miglioramenti nella gestione delle connessioni Samba.

Le applicazioni disponibili per ADM consentono di trasformare il NAS in un vero e proprio centro di servizi multimediali, aumentando la versatilità dell’unità. La possibilità di utilizzare il dispositivo per navigare in rete o gestire i contenuti attraverso un'interfaccia semplice lo rende estremamente adatto anche per un utilizzo domestico.

Prestazioni e connessione

Le prestazioni del Flashstor 12 Pro Gen2 sono impressionanti, soprattutto in un contesto di rete progettato per supportare connessioni a 10 Gbit. Questo consente un accesso simultaneo a più file senza compromettere la velocità, un aspetto cruciale in ambienti professionali dove la collaborazione online è fondamentale. Il processore AMD Ryzen V3C14 a 64 bit, abbinato ai 16 GB di RAM, garantisce una potenza di elaborazione notevole, rendendo questo NAS un'opzione ideale per le piccole e medie imprese.

La silenziosità del dispositivo è un ulteriore punto a favore. Pur aumentando le prestazioni, il design del case e l’utilizzo di SSD garantiscono un funzionamento pressoché inaudibile, perfetto per ambienti sensibili ai rumori. Questo lo rende ideale non solo per l’uso domestico ma anche per sale riunioni dove la tranquillità è fondamentale.

Opzioni di acquisto e considerazioni finali

Acquistare il Flashstor 12 Pro Gen2 è un passo importante, sia in termini di investimento economico sia per le potenzialità offerte. Con un costo di 1.579,00 € per il modello con 12 slot, questo prodotto è rivolto a chi cerca prestazioni elevate e una soluzione di archiviazione all’avanguardia. Mentre i costi delle memorie SSD sono ancora superiori rispetto agli HDD convenzionali, i vantaggi in termini di velocità e silenziosità possono giustificare il prezzo.

In definitiva, per chi desidera un NAS che non solo soddisfi le proprie esigenze di archiviazione, ma sia anche capace di adattarsi a un ampio ventaglio di utilizzi, il Flashstor 12 Pro Gen2 rappresenta una proposta di valore. Con le sue caratteristiche tecniche e prestazioni di alto livello, si distingue nel panorama dei dispositivi di archiviazione attuale, confermando la propria leadership nel settore.