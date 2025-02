Flashes: la nuova app per la condivisione di foto in arrivo su Bluesky

Per chi è in cerca di un’alternativa valida a Instagram, Flashes potrebbe rivelarsi la scelta giusta. Questa nuova applicazione di condivisione di foto si integra con Bluesky, la piattaforma emergente che si propone come alternativa a Twitter e che ha già conquistato milioni di utenti desiderosi di un'esperienza social differente. Ecco tutto quello che c’è da sapere su Flashes e come unirsi alla nuova community.

Cosa sono Flashes e Bluesky

Flashes è una nuova app pensata per la condivisione di foto, realizzata per funzionare con il proprio account Bluesky. La caratteristica principale è la sua capacità di filtrare tutto tranne foto e video dal feed di Bluesky, creando un'esperienza simile a quella di Instagram, ma con un focus più ristretto e mirato. Al momento, è possibile caricare fino a quattro foto per post e video che possono durare fino a un minuto. Gli sviluppatori prevedono di integrare a breve ulteriori funzionalità, come strumenti di modifica delle foto, una sezione "Storie" nel stile di Instagram e la possibilità di gestire più account.

Come iscriversi a Flashes

Poiché Flashes è attualmente in fase beta, gli utenti devono utilizzare l'app TestFlight di Apple per accedere. TestFlight è una piattaforma dedicata alla fase di testing delle nuove applicazioni prima del loro lancio ufficiale. Al momento, Flashes è disponibile solo per dispositivi iOS. Per iscriversi, gli utenti devono compilare un modulo Google con il proprio indirizzo email e inviarlo. Una volta fatto, si verrà inseriti in una lista d'attesa.

Accettare l'invito per accedere a Flashes

Dopo l'iscrizione, gli utenti saranno aggiunti a una lista d'attesa. Quando un posto diventa disponibile, riceveranno un'email contenente un link o un codice per iniziare a utilizzare Flashes. È importante tener conto che il tempo di attesa può variare, ma se si ha già accesso a TestFlight, si può facilmente iniziare a esplorare l’app.

Come esplorare Flashes

Una volta attivato l’accesso tramite TestFlight, sarà possibile effettuare il login su Flashes. Gli utenti devono avere un account Bluesky e un’app password generata automaticamente. Per creare questa password, bisogna entrare in Bluesky, andare nelle Impostazioni, quindi in Privacy e Sicurezza, e infine nella sezione App Passwords, dove sarà possibile generare una password specifica per Flashes. Con la password generata, gli utenti possono accedere all’app e scoprire tutte le funzionalità che Flashes ha da offrire.

