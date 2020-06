Flagship 2021 di Xiaomi più costosi a causa di Qualcomm?

Tutti i telefoni di punta di quest’anno alimentati dal processore Snapdragon 865 stanno vendendo molto più in alto rispetto ai loro predecessori e uno dei fattori che ha reso questo possibile è il prezzo molto concorrenziale del chipset Qualcomm. Un nuovo rapporto della Corea del Sud, però, afferma che l’anno prossimo gli utenti troveranno nel mercato flagship 2021 più costosi sempre a causa dei chipset Qualcomm.

Flagship 2021 di Xiaomi

Secondo quanto pubblicato nel sito coreano IT Home ci sarebbe un documento d’ordine firmato da Xiaomi che ha rivelato che il prezzo della piattaforma mobile Snapdragon 875 è di circa $ 250. Stando a quanto scritto il prezzo include sia il processore dell’applicazione che il modem Snapdragon X60 5G. Lo Snapdragon 865, ufficializzato da Qualcomm ad inizio dicembre 2019 è attualmente spedito ai produttori tra $ 150 e $ 160: questo significa che lo Snapdragon 875 costa circa $ 100 in più.

La fonte riferisce che, per questo motivo, in Xiaomi sono in corso degli studi sul prezzo e sul posizionamento dei loro futuri flagship 2021. Si dice che il nuovo chipset sarà molto più potente, dato che molto probabilmente avrà un processore Super-Core Cortex-X1 con prestazioni migliori del 30% rispetto al Cortex-A77. Questo super-core sarà combinato con tre core Cortex-A78 e quattro core di efficienza in una disposizione 1 + 3 + 4 core.

Xiaomi attualmente offre alcuni dei telefoni di punta più economici con il suo sub-marchio Redmi che propone dispositivi di fascia media e medio bassa senza trascurare importanti caratteristiche come la dimensione della batteria e la qualità della fotocamera. Pensiamo che Xiaomi, come altri produttori, nel caso si presentasse un aumento così esponenziale del prezzo del chipset dovranno pensare a come contenere i costi e dovranno studiare una strategia per non perdere fasce di mercato con i loro prossimi flagship.

Fonte gizmochina