Fiverr lancia nuove funzionalità per permettere ai creatori di formare modelli AI personalizzati

Fiverr ha di recente presentato una nuova serie di strumenti sotto il marchio Fiverr Go, offrendo ai creatori l'opportunità di addestrare modelli di intelligenza artificiale utilizzando il proprio lavoro. Questa novità rappresenta una svolta significativa nel modo in cui i professionisti freelance possono sfruttare la tecnologia per migliorarne la produttività e la personalizzazione dei servizi. I clienti potranno acquistare accesso a modelli AI personalizzati, promettendo la capacità di generare contenuti con la velocità dell'intelligenza artificiale e la professionalità di esperti del settore.

Come funziona il nuovo strumento di Fiverr

La funzionalità di Fiverr Go consente ai creatori di addestrare l'intelligenza artificiale esclusivamente sulle loro opere, garantendo il pieno controllo sul processo creativo e sui diritti associati. Ciò significa che i professionisti freelance possono personalizzare i modelli AI alle loro esigenze, contribuendo a valorizzare il loro stile e le loro competenze uniche. I freelancer avranno la possibilità di modificare e impostare il prezzo per i loro modelli AI personalizzati, che potranno essere utilizzati in diverse aree, come voiceover, scrittura di canzoni, design grafico, illustrazioni, copywriting e marketing digitale.

Fiverr offre quindi una piattaforma che non solo amplia le potenzialità di produzione dei suoi utenti, ma consente anche di mantenere la propria identità artistica. Ogni freelance potrà così beneficiare di un sistema che ottimizza il lavoro, mantenendo la sua unicità. Grazie a questa nuova modalità, i creatori possono sfruttare le recenti tendenze tecnologiche a loro vantaggio, evolvendo il loro modo di lavorare in consonanza con i mercati in continua crescita.

Considerazioni sui diritti d'autore e sui risultati generati

Tuttavia, Fiverr avverte che, a causa delle caratteristiche intrinseche dell'intelligenza artificiale, non è garantita l'esclusività dei risultati generati. È possibile che risultati simili vengano prodotti per utenti diversi, il che potrebbe sollevare dubbi riguardo l'autenticità del contenuto. Inoltre, la piattaforma chiarisce che i clienti detengono i diritti sui contenuti generati dall'AI che acquistano, mentre i freelance possono utilizzare il materiale creato per addestrare il loro modello di AI, a meno che i clienti decidano di escludere tale opzione.

Questa dinamica rappresenta un equilibrio tra creazione e proprietà intellettuale, dove i diritti dei clienti sono tutelati, mentre i freelance possono continuare a evolvere le loro capacità. È un approccio che tenta di rispondere alle sfide di una tecnologia in rapida evoluzione, ponendo l'accento sulla necessità di chiarezza e trasparenza nel rapporto di lavoro.

L'assistente personale aiuta i creatori

Fiverr Go non termina qui, poiché introduce anche un assistente personale potenziato dall'intelligenza artificiale. Questo strumento è progettato per fornire supporto ai creatori nella gestione delle richieste e nel rispondere a domande da parte dei clienti. L'intelligenza artificiale impiegata in questo assistente è addestrata sull'interazione precedente con i clienti, permettendo un servizio più personalizzato e immediato.

È importante notare che, al fine di garantire un'adozione di alta qualità e risultati migliori, solo i freelancer considerati "top" e sottoposti a verifica iniziale avranno accesso alla suite di strumenti AI. Questa strategia mira a impostare standard elevati e a garantire che i creatori siano adeguatamente attrezzati per adottare queste nuove tecnologie in modo efficace.

Con queste nuove funzionalità, Fiverr si propone di restare all'avanguardia nell'evoluzione del mercato del freelance, supportando i propri utenti nell’integrare l’intelligenza artificiale nel loro lavoro quotidiano.