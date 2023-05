Fitbit Versa 4, prezzo super su Amazon: sconto del 27%

Tra i tanti smartwatch lanciati nell’ultimo periodo, il Fitbit Versa 4 è senza dubbio uno di quei prodotti che sta largamente convincendo i fan dei dispositivi wearable. Si tratta ovviamente di un orologio smart che mette a disposizione una serie di funzionalità che vanno a monitorare le prestazioni durante l’attività fisica e i parametri più importanti che riguardano la salute.

E non è tutto, perché il Fitbit Versa 4 è molto apprezzato anche per la compatibilità con lo smartphone che consente di ricevere sul polso le notifiche. Il nuovo smartwatch è arrivato sul mercato da poco e ha già conquistato una vasta platea di utenti. La bella notizia di queste ultime ore è che il dispositivo è comparso sul sito di Amazon ad un prezzo scontato, scatenando l’entusiasmo dei fan dei prodotti wearable.

Il Fitbit Versa 4 viene infatti proposto a 169 euro, oltre 60 euro in meno rispetto al prezzo di partenza. Oltre allo sconto del 27% gli utenti potranno anche sfruttare la possibilità di pagare il prodotto in 5 rate da 33,80 euro a tasso zero.

Con i vari sensori di ultima generazione presenti a bordo del Fitbit Versa 4 è possibile tenere sempre sotto controllo la frequenza cardiaca, così come i livelli di saturazione dell’ossigeno nel sangue e anche la qualità del sonno notturno. In caso venga rilevato un ritmo cardiaco anomalo, l’orologio smart invia subito una notifica in modo da permettere all’utente di condividere immediatamente i dati con il proprio medico di fiducia.

Il Fitbit Versa 4 dispone poi di 40 modalità di allenamento, consiglia il momento migliore per allenarsi e sfrutta il GPS integrato per tenere traccia del percorso effettuato. Infine, sullo smartwatch è possibile consultare le indicazioni stradali tramite Google Maps.