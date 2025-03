Fitbit migliora l’interfaccia della sezione metriche di salute nella sua app

Fitbit ha dato una rinfrescata alla sezione dedicata alle metrice di salute nella sua app, sia per dispositivi Android che iOS. L’aggiornamento recentissimo punta a semplificare l’accesso alle informazioni chiave riguardanti la salute degli utenti, migliorando nel contempo l’usabilità dell’interfaccia. Grazie a questa modifica, gli utilizzatori possono ora visualizzare le loro statistiche di salute in modo più immediato e chiaro.

Passaggio a un layout più intuitivo

La precedente struttura della sezione metrice di salute era divisa in due schede etichettate come “Oggi” e “Tendenze”. Questa divisione ha spesso creato confusione, rendendo difficile integrare i dati di salute con altre aree dell’applicazione. Con l’aggiornamento, Fitbit ha eliminato l’interfaccia a schede, sostituendola con una singola pagina scrollabile. Questo cambiamento permette agli utenti di visualizzare rapidamente le loro statistiche di salute senza dover navigare tra schede diverse.

In cima alla pagina troviamo un widget riassuntivo che mostra la performance degli utenti in cinque metriche chiave, utilizzando una scala a cinque punti. Questo riepilogo è stato trasferito dall’alimentazione “Oggi”, consentendo agli utenti di avere un’idea generale delle loro misure di salute.

Le metriche chiave a colpo d’occhio

Le cinque metriche basilari mostrate dall’app sono:

Frequenza respiratoria Saturazione di ossigeno nel sangue Frequenza cardiaca a riposo Variabilità della frequenza cardiaca Variazione della temperatura della pelle

Ognuna di queste metriche viene visualizzata in un formato a scheda, che rende più facile comprendere i dati a colpo d’occhio. Cliccando su una di queste schede, l’utente accede a una vista dettagliata delle “Tendenze”, che ora include filtri per settimana, mese e anno. Questo arricchisce notevolmente l’esperienza dell’utente, permettendo una visione di lungo periodo delle variazioni della salute.

Descrizioni semplificate e user-friendly

Le nuove pagine delle tendenze offrono anche brevi spiegazioni scritte in un linguaggio semplice per ogni statistica. Per esempio, la frequenza respiratoria è descritta come “il numero di respiri che fai al minuto”. Questo approccio semplificato rende i dati di salute più accessibili anche per coloro che non sono esperti in materia sanitaria o scientifica.

Nonostante l’aggiornamento possa sembrare solo estetico, le migliorie apportate all’interfaccia offrono una grande opportunità per migliorare l’esperienza utente. La maggiore reattività e la navigazione semplificata non solo arricchiscono la visualizzazione dei dati, ma garantiscono anche una coerenza nel design all’interno dell’app.

Future implementazioni e aggiornamenti

Questa revisione della sezione delle metrice di salute è parte di un progetto più ampio di rinnovamento visivo dell’app Fitbit. Recentemente, è stata aggiornata anche la schermata di monitoraggio dell’acqua, e ora le metrice di salute seguono lo stesso approccio. Il prossimo obiettivo dell’azienda sembra essere il miglioramento della funzionalità di registrazione alimentare, che attualmente utilizza un’interfaccia più datata e necessiterebbe di un simile ringiovanimento.

L’aggiornamento della nuova interfaccia fa parte dell’update 4.39 per iOS, mentre per gli utenti Android il rollout è più graduale. Non tutti hanno accesso immediato a queste novità, poiché Google, che ora gestisce Fitbit sotto il proprio conto sviluppatore ufficiale “Google LLC“, sta distribuendo l’aggiornamento a ondate.