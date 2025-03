Firefox in crisi: cresce il numero di utenti che considerano le alternative

Nel 2025, Mozilla ha affrontato nuove sfide con il suo browser Firefox, suscitando preoccupazione tra i sostenitori della privacy. Le recenti modifiche alle Note sulla Privacy e ai Termini di Utilizzo hanno sollevato allerta tra gli utenti, portandoli a mettere in discussione l’affidabilità della compagnia. Nonostante l’azienda abbia chiarito che le modifiche miravano a semplificare alcune espressioni riguardanti la gestione dei dati, il colpo alla reputazione del browser legato alla privacy ha spinto alcuni a cercare alternative. Per chi desidera continuare a utilizzare Firefox senza rinunciare alla protezione dei propri dati, esistono diverse versioni alternative, note come fork.

Cosa sono i fork di Firefox e perché considerarli

Mozilla è responsabile della versione principale di Firefox, un progetto open source che consente ad altri sviluppatori di creare versioni alternative, chiamate fork. Questi fork mantengono le caratteristiche fondamentali di Firefox, ma presentano differenze nel design, nelle impostazioni e negli obiettivi. Molti di questi progetti si concentrano sulla protezione della privacy, rendendo la navigazione più sicura e personalizzabile. Utilizzare un fork può anche rappresentare una soluzione per chi desidera avere più profili di navigazione su dispositivi mobili, poiché la versione Android di Firefox non offre questa funzionalità.

Sebbene per molti utenti la versione originale di Firefox possa essere sufficiente, i fork possono offrire vantaggi significativi, soprattutto in termini di privacy e funzionalità. Tuttavia, è importante notare che queste alternative potrebbero non essere sempre aggiornate come la versione principale, comportando il rischio di abbandoni da parte degli sviluppatori, il che potrebbe lasciare gli utenti senza supporto a lungo termine. Questo è un aspetto da considerare nel momento in cui si opta per un fork invece della versione ufficiale.

I migliori fork di Firefox per Android e desktop

Ci sono diverse opzioni da valutare quando si parla di fork di Firefox, ognuno con caratteristiche particolari. Vediamo alcune delle più interessanti.

Fennec

Fennec è un fork di Firefox che si distingue per un’interfaccia più pulita rispetto alla versione standard, priva di collegamenti sponsorizzati per impostazione predefinita. Utilizza DuckDuckGo come motore di ricerca predefinito, rimuovendo strumenti di telemetria e monitoraggio al fine di garantire maggiore privacy. Supporta anche le estensioni e l’accesso alla voce di configurazione avanzata “about:config”. Tuttavia, Fennec non è disponibile su Google Play Store, ma può essere scaricato da F-Droid, che potrebbe confondere gli utenti meno esperti.

Waterfox

Waterfox è facilmente reperibile sul Google Play Store e disponibile anche per Windows. Questo fork è progettato per eliminare strumenti di raccolta dati, mantenendo un motore di ricerca monetizzato, facilmente modificabile. Grazie all’inclusione di Oblivious DNS, Waterfox aumenta la sicurezza mascherando l’indirizzo IP nelle richieste DNS. Inoltre, consente la sincronizzazione con la versione desktop di Firefox, sebbene per utilizzarlo sia necessario avere un account Mozilla.

Iceraven

Iceraven è un’opzione valida per chi cerca un browser secondario. Supporta la sincronizzazione con Firefox e l’accesso a “about:config”, pur mantenendo alcune funzionalità sponsorizzate. Dispone di DuckDuckGo come motore di ricerca predefinito e garantisce un supporto per le estensioni più ampio rispetto alla versione originale di Firefox. Tuttavia, la sua disponibilità su Play Store è assente, il che potrebbe limitare l’accessibilità per molti utenti.

Firefox Focus

Pur non essendo un fork, Firefox Focus merita una menzione. Questo browser è sviluppato da Mozilla e non supporta le schede, non salva la cronologia e cancella i dati di navigazione alla chiusura. È progettato per ricerche rapide e funziona bene nel suo ambito. Utilizzare Firefox Focus offre la possibilità di una navigazione scorrevole e senza distrazioni.

Zen Browser

Zen è un fork orientato alla produttività, realizzato soprattutto per desktop. Mette a disposizione la possibilità di avere più schede in una sola finestra e include una funzione denominata Workspaces per gestire i gruppi di schede. Un’innovazione interessante è Zen Glance, che permette di visualizzare pagine web in piccole finestre pop-out. Attualmente in fase beta, Zen non è consigliato per utilizzi critici, e la sua assenza su Android limita ulteriormente la sua accessibilità.

Floorp

Floorp è un altro fork molto personalizzabile, con cinque stili di interfaccia tra cui scegliere. Supporta sidebar duali per una migliore gestione del multitasking e non include alcun tracciamento utente, mantenendo la promessa di aggiornamenti regolari. Questo fork punta sulla personalizzazione senza compromettere la privacy.

Basilisk

Basilisk è caratterizzato da un design retro, simile a versioni più vecchie di Firefox. Sebbene possa sembrare superato, è mantenuto aggiornato e supporta componenti moderni. Il fork non prevede uno strumento di sincronizzazione come Firefox Sync, ma offre il supporto per Pale Moon Sync. Questo browser potrebbe essere ideale come opzione secondaria piuttosto che come browser principale.

Librewolf

Librewolf è un’opzione robusta per chi cerca privacy e sicurezza. Il focus di questo fork è sulla protezione da tracciamenti e identificazioni. Include diversi fornitori di ricerca privata e viene fornito con uBlock Origin preinstallato. Tuttavia, per la sua rigorosa politica di privacy, può presentare problematiche di compatibilità con alcuni siti web, rendendolo non sempre ideale come browser principale.

Queste alternative a Firefox offrono un’opportunità per chi desidera un maggiore controllo sulla propria esperienza di navigazione mentre ci si preoccupa di mantenere la propria privacy.