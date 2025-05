Firefox a rischio: la testimonianza di Mozilla sui pericoli delle proposte del Dipartimento di Giustizia

Nel contesto della battaglia legale che coinvolge Google e il suo monopolio nella ricerca online, Firefox, il noto browser di Mozilla, si trova a un bivio cruciale. La testimonianza di Eric Muhlheim, CFO di Mozilla, ha posto seri interrogativi sul futuro della società se venissero attuate tutte le proposte del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. Queste includerebbero misure restrittive di vasta portata, potenzialmente fatali per Firefox e per l’ecosistema di navigazione web.

Le proposte del Dipartimento di Giustizia

L’iniziativa del Dipartimento di Giustizia si propone di limitare le pratiche di Google che gli garantiscono una posizione dominante nel mercato della ricerca online. Tra queste misure vi è l’intento di vietare a Google di pagare per essere il motore di ricerca predefinito in vari browser, incluso Firefox. La corte ha già stabilito che Google detiene un monopolio illegale nel settore, sostenuto da accordi esclusivi che gli consentono di essere il motore di ricerca predefinito su dispositivi e applicazioni, impedendo così ai concorrenti di crescere.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di

notizie personalizzato

Muhlheim ha sottolineato che la conquista della maggior parte del fatturato da Google rappresenta una questione critica per Mozilla. Infatti, circa il 90% delle entrate della società proviene proprio da accordi con Google, e ciò ha ripercussioni potenzialmente devastanti sul sostentamento della fondazione no-profit Mozilla. Il rischio di perdere questi introiti instantaneamente potrebbe costringere Mozilla a attuare significative riduzioni di costi, creando un circolo vizioso che comprometterebbe ulteriormente l’attrattività di Firefox.

Le conseguenze sul futuro di Firefox

In un ambiente dove Firefox dipende così fortemente dai pagamenti di Google, Muhlheim ha espressamente dichiarato che un’improvvisa cessazione di tali entrate metterebbe a repentaglio l’intera azienda. La diminuzione dei fondi per investimenti nella progettazione della piattaforma farebbe scemare l’interesse degli utenti verso Firefox. La precarietà della situazione è tale che, secondo Muhlheim, questo scenario potrebbe persino portare Firefox alla chiusura, compromettendo ulteriormente le attività collegate a strumenti web open-source e altre iniziative no-profit.

Ironia della sorte, l’unica speranza di Mozilla di salvaguardare il proprio posto nel mercato dipenderebbe dal progressivo emergere di motori di ricerca alternativi in grado di competere con Google. Tuttavia, si stima che questo processo richiederebbe molto tempo, lasciando Mozilla in balia di un futuro incerto e di una base di risorse inadeguata per sostenere le sue attività.

Le alternative a Google e i limiti delle strategie

Un’altra freccia nell’arco di Mozilla potrebbe essere rappresentata dalla possibilità di un accordo con Microsoft e Bing. Tuttavia, Muhlheim ha chiarito che senza la concorrenza di Google per il contratto, qualsiasi negoziazione per una collaborazione con Bing potrebbe tradursi in guadagni nettamente inferiori. Un’analisi condotta dalla società ha evidenziato che gli utenti che passano a Bing generano meno entrate rispetto a quando utilizzano Google.

Inoltre, l’esperienza passata di Mozilla nel tentativo di cambiare il motore di ricerca predefinito in Firefox non è stata positiva. Tra il 2014 e il 2017, la società ha fatto affidamento su Yahoo, ma l’esperienza di navigazione ha spinto molti a migrare verso browser concorrenti. Le testimonianze precedenti, dunque, avvertono che cambiamenti drastici nel motore di ricerca potrebbero nuocere ulteriormente all’adozione del browser da parte del pubblico.

Le sfide future di Mozilla e le proposte della corte

Seppur le proposte del Dipartimento di Giustizia mirino a creare un mercato di ricerca più competitivo, Muhlheim ha rimarcato la difficoltà di navigare in un simile contesto. La strada per diversificare le fonti di entrata è lunga e tortuosa. La testimonianza ha evidenziato che, mentre Mozilla ha sostenuto la creazione di schermi di scelta per i browser, il medesimo approccio per i motori di ricerca non è visto con favore.

Il giudice Amit Mehta ha incalzato Muhlheim sul fatto che sarebbe vantaggioso per Mozilla avere almeno un concorrente in grado di competere con Google, frase che ha portato il CFO a riconoscere che tale scenario sarebbe certamente migliore per Mozilla. In assenza di un cambiamento reale, il panorama futuro di Firefox e di Mozilla risulta complesso e incerto, costringendo la società a ripensare le proprie strategie per non soccombere nel tumultuoso mercato della tecnologia.