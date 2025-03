Firefox 136: la nuova versione del browser open source porta aggiornamenti per tutti gli utenti

Mozilla ha rilasciato la versione finale di Firefox 136, una nuova edizione del suo browser open source, compatibile con diverse piattaforme. Questo aggiornamento introduce significative migliorie che vanno ad arricchire l’esperienza di navigazione, adatte sia per gli utenti comuni che per gli sviluppatori. L’update è ora disponibile per il download su Linux, macOS e Windows, integrando nuove funzionalità e ottimizzazioni per rendere la navigazione più fluida e sicura.

Novità in Firefox 136: miglioramenti e funzionalità principali

Tra le novità più attese di Firefox 136 c’è l’introduzione dei pacchetti binari ufficiali per Linux, specificamente per l'architettura AArch64 . Questo passaggio è rilevante per chi usa sistemi basati su ARM, rendendo Firefox accessibile anche su questa piattaforma. Inoltre, il browser offre finalmente la decodifica video hardware per le GPU AMD, una funzione molto apprezzata dagli utenti Linux che ora possono godere di performance video superiori.

Un altro aspetto interessante di questo aggiornamento è l’impostazione HTTPS-First, che consente un caricamento automatico delle pagine in modalità sicura. Inoltre, la feature Smartblock Embeds è stata migliorata, permettendo agli utenti di sbloccare selettivamente i contenuti di social media che erano stati inizialmente bloccati, soprattutto nelle modalità ETP Strict e Private Browsing. Da notare è la nuova opzione per le schede verticali, che offre un layout rinnovato e permette un accesso facile e immediato ai segnalibri e alle schede aperte su altri dispositivi. Questa funzione è personalizzabile direttamente nelle impostazioni del browser, anche se la possibilità di alternare tra schede orizzontali e verticali è stata rimossa rispetto alla beta.

Aggiornamenti per gli utenti macOS e Android

Gli utenti di macOS possono usufruire di una riproduzione video migliorata grazie all’accelerazione hardware per i contenuti HEVC. Questo aggiornamento sposta alcune attività su core a basso consumo, riducendo il consumo energetico e prolungando la durata della batteria durante la navigazione. Gli approfondimenti per il funzionamento efficiente di Firefox su macOS contribuiscono a un utilizzo più responsabile delle risorse, un aspetto sempre più apprezzato dagli utenti.

Per quanto riguarda gli utenti di Android, Firefox 136 introduce una nuova opzione che permette di segnalare problematiche di compatibilità con i siti web. Attraverso il menu “Segnala sito non funzionante”, gli utenti possono ora facilmente comunicare eventuali malfunzionamenti, facilitando il lavoro degli sviluppatori a migliorare il browser. Questa iniziativa rappresenta un passo importante verso una navigazione più interattiva e collaborativa.

Innovazioni per gli sviluppatori web

Firefox 136 non dimentica gli sviluppatori, introducendo diverse nuove caratteristiche nel suo set di strumenti. A cominciare dal supporto per Codemirror 6 all'interno del debugger dei Developer Tools, che rappresenta un miglioramento significativo per chi lavora nella creazione di contenuti web. La versione aggiornata offre anche il supporto per l'oggetto Intl.DurationFormat, nonché per diverse nuove pseudo-classi CSS come :open e :has-slotted. Questo ampliamento delle funzionalità è particolarmente utile per gli sviluppatori che desiderano implementare design moderni e responsivi.

In aggiunta, l’aggiornamento include l’API CookieStore e migliora la gestione dei referrer attraverso meta refresh e header Refresh. Infine, è stata implementata la compatibilità con il codec H264 e le capacità di invio e ricezione del codec AV1 tramite WebRTC, servendo le necessità di comunicazione video avanzate.

Firefox 136 è già scaricabile per i sistemi Linux a 32 bit, 64 bit e AArch64 attraverso il server FTP di Mozilla. Per gli utenti macOS e Windows, l’aggiornamento è disponibile direttamente dalle impostazioni del browser, rendendo il passaggio alla nuova versione semplice e immediato. Questo aggiornamento non solo migliora la funzionalità generale di Firefox, ma evidenzia anche l’impegno costante di Mozilla nell’innovare e rispondere alle esigenze degli utenti.