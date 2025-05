Figma svela nuovi strumenti per i designer: un ecosistema sempre più integrato

Figma, il celebre strumento di design collaborativo, ha appena compiuto un passo significativo verso l’espansione della sua gamma di software per i creativi. Durante l’evento Config, si è presentata una nuova suite di prodotti, concepiti per supportare i designer di prodotto in tutte le fasi del loro lavoro, senza la necessità di ricorrere a applicazioni esterne. Quattro prodotti distinti sono stati introdotti per rispondere a diverse esigenze: costruzione di siti web, codifica tramite intelligenza artificiale, marketing brandizzato e illustrazione digitale.

Un ecosistema completo per il design di prodotto

Fino ad oggi, designer e sviluppatori si trovavano a dover fare ricorso a servizi esterni per portare a termine i loro progetti. Sebbene strumenti come Figma Design, Slides e FigJam facilitassero le fasi di ideazione e prototipazione, era necessario un passaggio a soluzioni esterne come WordPress per la creazione di siti web dal vivo, o Adobe Illustrator per la realizzazione di immagini brandizzate. Questa frammentazione può risultare faticosa e dispendiosa in termini di tempo.

Figma ha quindi deciso di rispondere a queste esigenze sviluppando prodotti che aspirano a semplificare il processo creativo. La missione dell’azienda è chiara: diventare una piattaforma all-in-one che accompagni i designer durante tutto il ciclo di vita del prodotto.

Figma Sites: il costruttore di siti web

Il primo dei nuovi strumenti presentati è Figma Sites, una soluzione per la creazione di siti web pienamente integrata con Figma Design. Questo strumento permette ai creatori di trasformare i loro progetti in siti live e funzionali con una serie di preset per layout, blocchi e modelli. Figma Sites si propone di snellire il processo di costruzione, mantenendo tutto in un’unica piattaforma. Tra le funzionalità, la possibilità di aggiungere animazioni personalizzate, sfruttando sia codici già esistenti sia generando nuovi codici tramite un’AI dedicata.

Attualmente, Figma Sites è in fase beta e disponibile per gli utenti con accesso completo ai prodotti Figma. A breve, sarà attivata la generazione di codice tramite AI, mentre un sistema di gestione dei contenuti per facilitare la gestione dei siti è previsto entro la fine dell’anno.

Figma Make: l’intelligenza artificiale al servizio della codifica

Un’altra novità è Figma Make, un tool pensato per la codifica automatica, simile a quelli offerti da colossi come Google e Microsoft. Alimentato dal modello Claude 3.7 di Anthropic, Figma Make è capace di creare prototipi e applicazioni funzionanti basandosi su descrizioni o progetti esistenti. Gli utenti possono dettagliatamente modellare il risultato, modificando elementi specifici come formattazione di testo e stile del font, sfruttando anche richieste AI supplementari.

Figma Make sarà disponibile in beta per gli utenti con accesso completo e la società sta esplorando possibili integrazioni con sistemi di terze parti per ampliare ulteriormente le funzionalità di questo strumento.

Figma Buzz: un’applicazione per il marketing creativo

Figma Buzz è l’applicazione focalizzata sul marketing, che promette di semplificare la pubblicazione di contenuti brandizzati. In fase beta, il tool è adatto a tutti gli utenti e consente ai designer di elaborare template, stili e asset approvati dal brand, accessibili per il team di marketing. Questo strumento è dotato di funzionalità AI generativa per la creazione e modifica di immagini, capace di generare un gran numero di asset in pochi semplici passaggi.

La similitudine con le piattaforme già esistenti, come Canva, accentua l’intento di Figma di posizionarsi nel mercato delle applicazioni di design efficienti e di facile utilizzo.

Figma Draw: illustrazioni vettoriali senza compromessi

Infine, Figma Draw rappresenta un’applicazione per il design vettoriale, simile a Adobe Illustrator ma più accessibile per i creativi. Questo strumento offre una serie di pennelli, effetti e strumenti di editing vettoriale, permettendo di creare e modificare immagini scalabili e loghi direttamente all’interno della piattaforma Figma. Figma Draw è ora utilizzabile dagli utenti con accesso totale ed è attivabile come opzione all’interno di Figma Design.

Questo strumento segna un punto di svolta nella competizione tra Figma e Adobe, specialmente dopo la chiusura del prodotto Adobe XD. Con l’entrata di Figma nel campo delle applicazioni di design vettoriale, il panorama delle soluzioni creative diventa sempre più ricco e competitivo, stimolato anche dalla recente tentata acquisizione di Figma da parte di Adobe, che è sfumata per motivi di antitrust.