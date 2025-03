Fiera di Barcellona 2025: Belkin presenta una nuova gamma di accessori tecnologici

Nell'ambito del MWC 2025 che si svolgerà a Barcellona, l'attenzione è rivolta agli sviluppi e alle novità nel settore della tecnologia. Tra i protagonisti dell'evento, Belkin si distingue per il lancio di vari accessori per telefoni e dispositivi elettronici. Questi prodotti non solo offrono soluzioni di ricarica, ma includono anche accessori versatili per facilitare la vita in movimento.

Proposte innovative di Belkin al mwc

Belkin approfitta del palcoscenico del MWC per lanciare una serie di dispositivi, tra cui caricabatterie avanzati, cuffie e un pratico organizer da viaggio. Le proposte mirano a semplificare l'uso quotidiano della tecnologia, specialmente per chi si sposta frequentemente e ha bisogno di rimanere connesso. I nuovi prodotti spaziano da dock USB-C a caricabatterie wireless, tutti progettati per ottimizzare l'esperienza dell'utente.

Dock usb-c 11-in-1 pro gan da 150w

Il nuovo hub USB-C di Belkin è dotato di un chip in nitruro di gallio da 150W, che garantisce una ricarica veloce e più efficiente con minore produzione di calore. La compattezza del prodotto è notevole: misura 3.6 x 2.1 x 5.2 pollici e pesa quasi 2 lbs, rendendolo però non particolarmente adatto a trasporti prolungati.

Esamina i dettagli relativi alle porte: questo hub offre gigabit ethernet, due porte HDMI 2.0, slot per micro SD e SD, audio da 3.5mm, e diverse porte USB-C con varie velocità di ricarica. Alcune porte, come le USB-C 3.2, sono progettate per il trasferimento dati a 10 Gbps e ricarica a 7.5W. La terza porta supporta display ad alta risoluzione, mentre l'ultima è in grado di gestire ricariche fino a 96W.

Caricabatterie wireless boostcharge pro magnetic travel pad

Altro prodotto di punta è il BoostCharge Pro Magnetic Wireless Travel Pad, un caricabatterie pieghevole 3-in-1 alimentato da Qi2. Questo dispositivo è venduto al prezzo di 130 dollari e offre una soluzione pratica per la ricarica di più dispositivi. Il caricabatterie magnetico da 15W è compatibile sia con i dispositivi Apple che con diversi smartphone Android. È presente anche una funzione di ricarica per gli auricolari e una specifica per Apple Watch, limitata però agli utenti di questo smartwatch.

Power bank boostcharge con cavo integrato

Belkin non trascura la necessità di alimentazione in movimento e introduce la nuova serie di power bank, in arrivo ad aprile. Questi modelli da 10.000 mAh e 20.000 mAh offrono ricariche efficienti grazie a una potenza massima di 30W. La versione da 20K include porte aggiuntive per caricare più dispositivi contemporaneamente, adattandosi così alle esigenze di chi ha un elevato consumo energetico.

Power bank con display

Sempre sul tema della portabilità, in maggio Belkin lancerà il BoostCharge Power Bank con display digitale. Questo modello offre le stesse capacità della serie precedente, ma con un vantaggio ulteriore: un display che mostra la carica residua. Mancando un cavo integrato, il dispositivo include un cavo USB-C di 15 cm, che funge anche da maniglia. L’efficienza di ricarica rimane alta, con la possibilità di caricare più dispositivi.

Cuffie soundform surround

In ambito audio, sono disponibili le cuffie SoundForm Surround, proposte a un prezzo accessibile di 40 dollari. Progettate per garantire comfort a lungo termine, queste cuffie offrono suono ad alta fedeltà grazie alla tecnologia Signature Sound di Belkin. La connettività Bluetooth consente di collegarsi simultaneamente a due dispositivi, mentre l’opzione di connessione cablata resta a disposizione tramite jack audio e USB-C.

Organizer tecnologico da viaggio

Infine, previsto per la fine del secondo trimestre del 2025, l'Organizer da viaggio di Belkin si presenta come una soluzione elegante e funzionale. Con dimensioni di 4.9 x 7.0 x 3.1 pollici, questo organizer è realizzato in nylon resistente all'acqua e presenta zip sicure. Gli scomparti dedicati per caricabatterie e dispositivi più piccoli offrono un sistema di organizzazione efficiente, perfetto per chi viaggia spesso con diversi accessori.

Belkin continua a innovare il mondo degli accessori tecnologici, cercando di rispondere alle esigenze di una clientela sempre più mobilitata e connessa. Con il MWC 2025 come palcoscenico, le novità presentate promettono di semplificare e migliorare la vita quotidiana degli utenti.