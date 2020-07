Fastweb: opinioni sulle offerte internet mobile e casa

Oggi è importante cercare un operatore telefonico che assicuri servizi di telefonia ed internet efficaci per la casa, con un servizio clienti sempre attivo e pronto a risolvere ogni problema legato alla linea telefonica o alla connessione.

Conoscere e valutare le garanzie di copertura, la velocità della connessione internet e i limiti contrattuali offerti dall’operatore, diventa fondamentale per poter scegliere la soluzione che si addice meglio alle proprie esigenze rispetto ai consumi di connessione e a quelli telefonici.

Fastweb opera nel campo della telefonia e di internet da tanti anni, investe ingenti risorse per rendere migliore l’infrastruttura telefonica su cui basa tutti i suoi servizi e, ad oggi, è una delle maggiori realtà italiane nel campo delle telecomunicazioni.

Fastweb Casa + Mobile: opinioni sulla nuova offerta

Fastweb offre ai propri clienti offerte di telefonia per casa e mobile molto ampie e diversificate ogni mese.

Grazie allo sviluppo della propria infrastruttura, l’operatore assicura un servizio di connessione internet sempre più veloce e sicuro basati sulla Fibra FTTH (Fiber To The Home) che garantisce una connessione veloce fino ad 1 Gigabit/s in download e 200 Mbit/s in upload in oltre 100 città italiane.

Il nuovo pacchetto Fastweb Casa è una soluzione conveniente per tutti coloro che vogliono risparmiare sulla linea fissa ma non vogliono perdere i servizi di base come Modem FastGate, Assistenza clienti, Costi di attivazione, chiamate illimitate verso tutti i numeri nazionali tutto incluso a soli 29,95 euro. Fastweb, inoltre, permette di includere ulteriori servizi aggiuntivi come l’abbonamento DAZN e NOW TV per poter guardare tutte le serie tv, programmi entertainment e lo sport preferito comodamente da casa.

Fastweb Casa + Mobile è conveniente per chi vuole integrare nell’offerta per la telefonia fissa, una SIM senza vincoli e al costo fisso di 8,95 euro con 50GB di connessione, minuti illimitati, 100 SMS e servizi di assistenza clienti, scatto alla risposta, segreteria telefonica, ti ho chiamato e controllo credito inclusi nel prezzo. Scopri tra le altre recensioni fastweb maggiori informazioni sull’argomento. Inoltre, per i clienti che scelgono l’offerta convergente fisso + mobile, Fastweb casa viene scontata a 25,95 al posto di 29,95.

Navigazione internet illimitata Fastweb

L’operatore telefonico Fastweb si contraddistingue dai competitor per la qualità dei servizi di rete offerta ai clienti. Le elevate performance della connessione internet sono da sempre soggette alle opinioni positive dei clienti Fastweb e, inoltre, sono certificate dal sistema di Misura Internet e registrate da numerosi speed test di connessione.

Fastweb consiglia a tutti di effettuare il test disponibile sul sito web dell’operatore, per verificare l’effettiva copertura della connessione Fastweb nella zona di riferimento.

La navigazione internet di Fastweb si divide in due principali categorie: la categoria F è coperta dalla FTTH (Fiber To The Home) e permette di navigare fino ad 1 Gigabit/s in download e 200 Mbit/s in upload. La categoria FR, Fibra mista Rame, permette di navigare fino a 200 Mbit/s in download.

Quando si attiva un’offerta Fastweb si consiglia di utilizzare il modem dato in dotazione dall’operatore, il Modem FASTGATE, in dotazione gratuitamente con l’offerta Fastweb Casa.

Questo modem permette di coprire tutti gli ambienti della casa grazie alle 6 antenne integrate e alla tecnologia innovativa che consente di supportare qualsiasi tipologia di connessione.

Il modem possiede 4 porte Gigabit Ethernet e una grande varietà di funzionalità per creare una rete ospite, gestire il Wi-Fi e la priorità dei dati per ogni dispositivo connesso alla rete.