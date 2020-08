Fare la spesa online: la guida per non sbagliare

La spesa online sta prendendo piede sempre più nel nostro Paese, soprattutto dopo i mesi dell’emergenza sanitaria, che hanno in qualche modo imposto a tutti delle abitudini diverse rispetto al passato. Basti pensare che nel mese di marzo le vendite online di beni di prima necessità sono cresciute del 20% nell’arco di pochi giorni, raggiungendo il +178% nella settimana di Pasqua.

Le nuove abitudini di acquisto si sono rivelate vantaggiose per molti consumatori, che continuano infatti a riempire carrelli digitali anche dopo la fine del lockdown su siti di catene di supermercati che, come Coop ad esempio, permettono di fare la spesa online e ricevere a domicilio tutto ciò di cui si ha bisogno. Si tratta di un trend che risulta essere vantaggioso soprattutto per chi lavora da casa in modalità smart oppure semplicemente non può recarsi in negozio, come gli anziani per esempio, in quanto non dovranno chiedere ad altre persone di acquistare prodotti al posto loro. Ma a cosa bisogna fare attenzione per una perfetta esperienza di shopping online?

I consigli di base da seguire