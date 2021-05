Facebook e Instagram consentiranno di “nascondere” il numero dei like

Il numero dei mi piace su Facebook e Instagram potrà essere nascosto per consentire agli utenti di pubblicare i propri contenuti senza “pressioni”. Una scelta, quella delle piattaforme di Mark Zuckerberg, adottata in seguito alle conclusioni a cui sono giunti molti esperti di salute mentale, che hanno sottolineato come il pulsante Mi piace dei social media come Facebook e Instagram sia in grado di “creare ansia” negli utenti.

Nella giornata di ieri, dopo un periodo di test effettuati proprio sulla possibilità di nascondere i like su Instagram, Facebook ha annunciato che darà agli utenti di entrambi i siti la possibilità di aderire a questa funzione. Durante la fase di test, esperti e utenti hanno concluso che non vedere il numero dei mi piace (sia sotto i post altrui che sotto i propri, ndr) ha aiutato ad alleviare la pressione di alcuni iscritti al social, ma ha anche infastidito diverse altre persone.

Coloro che non apprezzano questa nuova opzione affermano che preferiscono essere sempre a conoscenza di ciò che è popolare e di tendenza, mentre molti altri utenti considerano un numero basso di like addirittura come un affronto personale, ed è proprio per questo motivo che Facebook ha voluto introdurre questa novità. Da questo momento in poi, infatti, gli utenti di Facebook e Instagram potranno nascondere il numero dei like su tutti i post che compaiono sulla loro Home, anche se bisogna tenere conto che serviranno alcune settimane prima che l’aggiornamento arrivi a tutti gli utenti di entrambe le piattaforme social.

Facebook afferma che con la rimozione dei Mi piace dai post consente di “concentrarsi sulle foto e sui video condivisi, anziché sul numero di Mi piace ricevuti dai post”. Ma come fare per nascondere i Mi piace su Instagram? La procedura è molto semplice: basta andare su Impostazioni – oppure selezionare i tre puntini sopra a ogni contenuto – e poi cliccare su “Nascondi il numero dei mi piace”.

Gli utenti di Facebook interessati a questa nuova opzione dovranno invece recarsi su Impostazioni e privacy, poi su Impostazioni e successivamente fare clic su Numero di reazioni, infine su Preferenze di reazione. Ci saranno due scelte da attivare, ovvero la possibilità di nascondere il conteggio dei like sui post degli altri e quella che invece consente di nascondere il numero dei like sui propri post.

“Le persone vogliono maggiore flessibilità, quindi abbiamo pensato che sarebbe stato importante introdurre questa opzione – spiega Facebook – Stiamo anche finanziando più ricerche esterne sulle esperienze delle persone su Instagram e su come possiamo migliorare le nostre politiche e i nostri prodotti per supportare la nostra comunità”.

