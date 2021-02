Facebook introduce nuove funzioni su Messenger per proteggere i minori

Da diverso tempo Facebook sta concentrando i suoi sforzi su aspetti come sicurezza e privacy. L’obiettivo del colosso di Mark Zuckerberg è quindi quello di provare a rendere Internet un posto via via sempre più sicuro, soprattutto per i minori. In occasione del Safer Internet Day, la giornata internazionale di sensibilizzazione sui rischi dell’utilizzo di internet celebrata lo scorso 9 febbraio, la società ha ricordato a tutti in un post sul blog le funzionalità per la privacy di Messenger e ha anche parlato di alcune novità che sono attualmente in lavorazione.

L’anno scorso, Facebook ha introdotto un pacchetto di funzionalità di sicurezza in Messenger, volte a proteggere gli utenti da truffe e abusi. Tra queste, troviamo delle richieste di messaggi più dettagliate, avvisi di sicurezza che forniscono suggerimenti per istruire le persone sull’individuazione di attività sospette, un limite all’inoltro di messaggi (un messaggio può essere inoltrato solo a cinque persone o gruppi alla volta) e nuovi modi per segnalare abusi o molestie .

Il social network sta facendo un ulteriore passo avanti, dato che è al lavoro su nuove funzionalità di Messenger che vadano a proteggere soprattutto i minori di 18 anni.

“Stiamo sviluppando funzionalità più innovative che utilizzano l’attività sulle nostre piattaforme per prevenire danni o abusi prima che si verifichino. Ad esempio, mettiamo in evidenza alcuni segnali comportamentali – fa sapere Facebook in un post pubblicato sul proprio blog – come un adulto che invia una grande quantità di richieste di amicizia o messaggi a persone di età inferiore a 18 anni, oltre a condividere avvisi di sicurezza, identificare e rimuovere account potenzialmente dannosi e proteggere i minori”.

Al momento il colosso social non ha fornito dettagli significativi sull’arrivo di queste nuove funzionalità di Messenger, anche se non dovrebbe passare troppo tempo.

Fonte Phone Arena