Face ID sotto lo schermo degli iPhone? Non prima del 2025

Tra le tante novità su cui starebbe lavorando Apple in vista dei prossimi iPhone non sembra esserci la tecnologia Face ID sotto al display. Nel quartier generale di Cupertino l’idea è sempre presente, ma stando agli ultimi rumors non la vedremo sugli iPhone 15 (che la Mela dovrebbe annunciare come sempre nel mese di settembre, ndr) e nemmeno su quelli del 2024.

Secondo quanto riportato dal famoso analista Ross Young, infatti, bisognerà attendere addirittura il 2025 per vedere questa novità sugli iPhone di Apple: i primi melafonini con la tecnologia Face ID sotto al display saranno infatti gli iPhone 17. Ross Young ha condiviso su Twitter quella che appare come una tabella di marcia: l’analista ha anche precisato che la tecnologia ‌Face ID‌ sotto al display verrà accompagnata da un ritaglio circolare per la fotocamera frontale. Questa implementazione dovrebbe persistere fino ai modelli ‌iPhone‌ “Pro” del 2027: questi dispositivi avranno le fotocamere sotto al display in modo tale da ottenere un vero aspetto “tutto schermo”.

Questa nuova previsione è molto diversa da quanto affermato dallo stesso Ross Young non molto tempo fa. Nel maggio 2022, infatti, l’analista riportava una roadmap differente: l’ipotesi, all’epoca, era che i modelli di iPhone 16 Pro del 2024 sarebbero stati i primi a presentare la tecnologia ‌Face ID‌ sotto il pannello. Il mese scorso Ross Young era nuovamente intervenuto sulla questione, affermando che questo ritardo di un anno era dovuto a “problemi con i sensori”. I due ritagli del display che attualmente caratterizzano la Dynamic Island (una delle funzioni maggiormente apprezzate dai fan di Apple) non dovrebbero subire alcuna variazione per tre successive generazioni di iPhone “Pro”.

Infine, Ross Young ha anche affermato che i modelli standard di ‌iPhone‌ 17 adotteranno ProMotion, una funzionalità attualmente esclusiva per i dispositivi di fascia alta di Apple.