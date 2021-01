Non solo Exynos e Qualcomm, arrivano anche i nuovi Dimensity di MediaTek: lancio ufficiale il 20 gennaio

In questi giorni si fa un gran parlare della “sfida” tra Exynos e Qualcomm. Domani Samsung presenterà ufficialmente i Galaxy S21, che saranno alimentati in Europa con Exynos 2100, che stando ai benchmark sembra essere finalmente un processore all’altezza, e negli USA con il nuovissimo Snapdragon 888, con un eccellente livello prestazionale su cui tutti sembrano concordare.

Tuttavia, c’è anche un altro produttore di chip che lavora sodo per essere al “top”. Stiamo parlando di MediaTek, che ha appena pubblicato un teaser sul proprio account Weibo ufficiale per svelare una bella novità: il prossimo 20 gennaio, infatti, verranno lanciati dei nuovi chipset Dimensity. “Il 20 gennaio, i nuovi prodotti della serie Dimensity ti incontreranno – si legge nel post – Prodotti nuovi di zecca, tecnologia superiore ed esperienza aggiornata”.

Sebbene MediaTek non abbia rivelato molte informazioni su questi nuovi componenti, le fonti dicono che uno dei nuovi chip sarà l’MT689X, che potrebbe essere il prossimo chip di punta di MediaTek, dotato di processo a 6 nm. Al momento, il chip più all’avanguardia visto su uno smartphone è il chipset A14 Bionic da 5 nm utilizzato sugli iPhone 12 di Apple. Più basso è il numero di processo, maggiore è la densità del transistor di un chip, che diventa quindi più potente ed efficiente dal punto di vista energetico. Il chip a 6nm di MediaTek, l’MT689X, avrà anche la GPU Mali G-77, oltre al core Cortex-A78 ad alte prestazioni di ARM.

Stando a quanto emerso nel benchmark di Antutu, il nuovo chip sarà simile in termini di prestazioni al processore Snapdragon 865+, il vero top di gamma 2020 di Qualcomm. Il nuovo chip da 6 nm dovrebbe essere impiegato in smartphone venduti ad un prezzo che si aggira intorno ai 250 euro. Il fatto che i componenti del progettista di chip siano visti così favorevolmente dai produttori che producono dispositivi a prezzi medio-bassi è uno dei motivi per cui la linea Dimensity di MediaTek ha avuto così tanto successo.

Fonte Phone Arena