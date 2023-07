Exynos 2400, il chip di Samsung potrebbe essere “uno dei migliori”

Le proteste degli utenti erano state talmente forti e continue da spingere Samsung a compiere il grande passo, ovvero rinunciare ai chip Exynos per la sua serie Galaxy S. Lo scorso febbraio i Galaxy S23 sono stati lanciati in tutti i mercati con i chip Snapdragon, mentre in precedenza il colosso di Seul garantiva questi processori solo nel mercato USA. In Europa, infatti, gli utenti dovevano accontentarsi dei chip Exynos, ritenuti inferiori rispetto ai prodotti di Qualcomm.

Con i Galaxy S23 si pensava che Samsung avesse ormai definitivamente cambiato rotta, ma la realtà sembra ben diversa. Samsung, infatti, non poteva più del trattamento riservato ai suoi chipset e ha deciso di rimboccarsi le maniche per migliorare il più possibile i processori Exynos. Stando a quanto riportato anche da Phone Arena, il prossimo chip Exynos 2400 con una configurazione deca-core rischia di diventare uno dei migliori processori di sempre.

L’ultimo aggiornamento sul SoC Exynos 2400 – che potrebbe alimentare i Galaxy S24 del prossimo anno – proviene dal tipster RGcloudS, che afferma che la configurazione finale e le informazioni sulla confezione del chip sono ancora in sospeso. L’informatore ha notato che i 10 core CPU non funzioneranno contemporaneamente: il numero di core utilizzati sarà infatti ottimizzato per ogni attività.

Un precedente test di benchmark aveva assegnato al chip Exynos 2400 un punteggio vicino a quello del chip M2 di Apple. Se questo risultato venisse confermato si tratterebbe di un miglioramento importante. Tuttavia, l’Exynos 2400 dovrà dimostrare di poter competere con alcuni processori davvero molto potenti come Snapdragon 8 Gen 3, MediaTek Dimensity 9400 e A17 Bionic.

Una voce precedente riferiva che Exynos 2400 fosse composto da un core CPU Cortex-X4 ad alte prestazioni, due core Cortex-A720 Performance funzionanti a una velocità di clock elevata, altri tre core Cortex-A720 Performance funzionanti a una velocità di clock inferiore, e quattro core Cortex-A520 Efficiency. Non resta che attendere il rilascio ufficiale per conoscere tutti i dettagli su questo nuovo chip.