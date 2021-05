Exynos 2200 con GPU AMD, Samsung lancia la sfida ad Apple

Samsung aveva confermato già all’inizio di quest’anno che avrebbe lanciato un nuovo processore Exynos con la GPU Radeon di AMD. L’azienda sudcoreana ha collaborato con AMD negli ultimi due anni per sviluppare una potente GPU mobile, migliore della serie Mali di ARM. Tuttavia, almeno finora non era ancora chiaro se il processore sarebbe stato destinato agli smartphone oppure ai laptop.

Stando a quanto emerso in un nuovo report pubblicato da Korea Economic Daily, Samsung lancerà il suo prossimo chipset Exynos di punta (che si chiamerà probabilmente Exynos 2200, ndr) nella seconda metà di quest’anno. Il nuovo chip sarà caratterizzato dalla GPU AMD Radeon, progettata per dispositivi a basso consumo. Questa nuova soluzione hardware dovrebbe debuttare in un laptop Windows 10 basato su ARM, ma l’impressione è che il chipset potrebbe essere utilizzato anche su smartphone e tablet.

Secondo quanto riferito, il nuovo processore di Samsung verrà prodotto utilizzando il processo di fabbricazione a 5 nm di Samsung Foundry. Sempre prendendo per buono quanto affermato nel report coreano, il prossimo processore Exynos sarà caratterizzato da una “straordinaria potenza di calcolo ed efficienza della batteria”. Se queste informazioni si rivelassero vere, Samsung potrebbe diventare il primo marchio oltre a Qualcomm a lanciare un processore basato su ARM per laptop che funzionano con Windows 10. Questo chipset potrebbe anche essere dotato di connettività 5G integrata e tecnologie wireless avanzate come Bluetooth 5.0 e Wi-Fi 6E.

Con questa “struttura”, l’Exynos 2200 sarebbe in grado di competere con alcuni dei migliori processori in circolazione, come gli M1 di Apple e i chip Snapdragon 8Cx Gen 2 di Qualcomm. Le migliori recensioni riguardano soprattutto il nuovo chipset di Apple, presentato alla fine dello scorso anno e capace di garantire un livello prestazionale straordinario e il doppio della durata della batteria rispetto alle altre CPU per laptop di Intel.

Fonte SamMobile