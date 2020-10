Non solo Exynos 2100: Samsung al lavoro anche su altri due nuovi chipset Exynos di fascia alta

Da diverso tempo si fa un gran parlare del chipset Exynos 2100, il nuovo processore su cui sta lavorando Samsung, che stando ai “rumors” non sarà afflitto dai problemi di prestazioni ed efficienza energetica che hanno invece caratterizzato un altro chip dell’azienda sudcoreana, ovvero l’Exynos 990. Tuttavia, Exynos 2100 non è l’unico processore su cui sta lavorando il gigante di Seul. Sempre stando a quanto emerso online, infatti, la società ha altri due processori Exynos in cantiere.

L’Exynos 2100, che dovrebbe far parte del Galaxy S21, viene individuato nel numero di modello interno Exynos 9840. Secondo il noto leaker Ice Universe (@UniverseIce su Twitter), Samsung starebbe lavorando anche su Exynos 9855 e Exynos 9925. Le indiscrezioni rivelano che Exynos 9855 potrebbe debuttare con i telefoni Galaxy S22, che dovrebbero arrivare sul mercato nel 2022. L’Exynos 9925, invece, presenterà la grafica Radeon di AMD: in questo caso bisognerà attendere un pò di più, dato che molto difficilmente vedremo questo processore su un dispositivo Samsung prima del 2023. Tuttavia, alcune voci avevano suggerito la possibilità di un processore Exynos con grafica AMD già nel 2021, ma per capire meglio questo aspetto è necessaria qualche comunicazione ufficiale da parte di Samsung.

Va inoltre ricordato che Samsung ha recentemente presentato il processore Exynos 1080 con processo a 5 nm, core CPU Cortex-A78, core CPU Cortex-A55 e GPU ARM Mali-G78. L’Exynos 1080 dovrebbe essere un processore di fascia media e potrebbe debuttare all’interno di uno smartphone Vivo, seguito dal Galaxy A52 e dal Galaxy A72.

I fan della società di Seul aspettano da anni un chipset Exynos in grado di battere la sua controparte Snapdragon, anche se la maggior parte degli “aficionados” sta perdendo la speranza, soprattutto dopo le pessime prestazioni dell’Exynos 990. Il braccio di progettazione dei semiconduttori dell’azienda sudcoreana è chiamato a lavorare più duramente per riuscire a soddisfare le (legittime) aspettative dei consumatori.

Fonte Sammobile