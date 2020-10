Exynos 1080, Samsung lavora ad un processore per la fascia media con caratteristiche “da urlo”

Samsung è sempre pronta a lanciare dei nuovi e interessantissimi top di gamma, ma senza perdere di vista il mercato dei “mid-range”. Il colosso di Seul starebbe infatti lavorando su un nuovo processore che andrebbe ad alimentare proprio i dispositivi di fascia media, almeno stando a quanto emerso sui siti di benchmark.

Il chip è stato identificato come Exynos 1080, e pare sia riuscito a battere addirittura il celebratissimo Qualcomm Snapdragon 865 su AnTuTu. Un risultato che lascia davvero senza parole, se si pensa che l’Exynos 1080 non sarà il chipset che andrà ad equipaggiare i prossimi telefoni di punta dell’azienda sudcoreana. In realtà è un’offerta di fascia media che vedremo principalmente in dispositivi selezionati della serie Galaxy A, pensato come successore dell’Exynos 980, annunciato a settembre dello scorso anno come primo processore mobile dell’azienda dotato di un modem 5G integrato.

I dettagli sull’Exynos 1080 sono ancora piuttosto scarsi, ma la divisione Semiconductor di Samsung ha confermato al sito Android Authority che Exynos 1080 utilizzerà gli ultimi core CPU Cortex-A78 di ARM e la GPU Mali-G78. ARM afferma che la CPU Cortex-A78 fornisce un miglioramento del 20% delle prestazioni rispetto al Cortex-A77.

Supponendo che Samsung decida di mantenere la stessa configurazione della CPU dell’Exynos 980, che aveva due core Cortex-A77 e sei core Cortex-A55, probabilmente vedremo due core Cortex-A78 e sei core Cortex-A55 nell’Exynos 1080. Tuttavia , un presunto benchmark AnTuTu ha suggerito una configurazione con quattro Cortex-A78 e quattro Cortex-A55.

Il chipset sarà anche in grado di fornire vantaggi significativi in ​​termini di prestazioni ed efficienza perchè sarà quasi certamente prodotto con il processo a 5 nm di Samsung. Si tratterebbe di un notevole miglioramento rispetto all’Exynos 980 da 8 nm, con il design più piccolo che riuscirebbe a garantire performance di grandissimo livello.

Gli ultimi “rumors” suggeriscono che il Galaxy A52 e il Galaxy A72, in uscita nei prossimi mesi, potrebbero essere i primi dispositivi Samsung a utilizzare Exynos 1080.

