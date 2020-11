Exynos 1080, ufficiale il nuovo processore di Samsung. Debutterà nel 2021 su un top di gamma Vivo

Lo scorso mese Samsung ha confermato l’esistenza dell’Exynos 1080, pur non fornendo tempistiche precise per il rilascio. Tuttavia, il colosso di Seul non si è fatto attendere troppo. Nella giornata di ieri, infatti, Samsung ha svelato il nuovo processore durante un evento in Cina.

Il nuovo chip è destinato agli smartphone top di gamma e premium dell’azienda, ha tutte le funzionalità moderne e dovrebbe debuttare su uno smartphone Vivo, anche se non è chiaro quale sarà il telefono in questione e quando verrà rilasciato (molto probabilmente all’inizio del 2021).

Exynos 1080 è costruito utilizzando il processo EUV 5nm di Samsung, pertanto risulta estremamente efficiente dal punto di vista energetico. Utilizza quattro core CPU ARM Cortex-A78 e uno di questi core ha un clock a 2.8GHz. I restanti tre core Cortex-A78 hanno un clock a 2,6 GHz. Ci sono anche altri quattro core CPU Cortex-A55 che funzionano a 2 GHz e gestiscono attività leggere. Samsung ha affermato durante l’evento che le prestazioni single-core aumentano del 50% rispetto ai processori della generazione precedente, mentre le prestazioni multi-core saranno probabilmente interessate da un incremento 2x.

Il SoC presenta anche la GPU Mali-G78 MP10, che potrebbe fornire prestazioni simili all’Exynos 990 utilizzato all’interno del Galaxy Note 20 Ultra. La GPU supporta anche display Full HD + con una frequenza di aggiornamento di 144 Hz, o display QHD + con una frequenza di aggiornamento di 90 Hz. L’azienda sudcoreana ha utilizzato anche una soluzione di risparmio energetico chiamata Amigo, che monitora i carichi prestazionali e aumenta l’efficienza energetica fino al 10%. L’ISP supporta telecamere fino a 200MP (o 32MP + 32MP contemporaneamente) e fino a 4K 60fps e registrazione video HDR10 +.

L’NPU integrata all’interno dell’Exynos 1080 può raggiungere fino a 5,7 TOPS di prestazioni. Il chipset supporta anche la RAM LPDDR5 e i chip di archiviazione UFS 3.1. A bordo del nuovo SoC troviamo anche un modem 5G integrato, che supporta sia reti sub-6GHz (3.67Gbps) che mmWave (5.1Gbps). Altre caratteristiche del nuovo processore includono GPS, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6 dual-band e il supporto ad una porta USB Type-C.

Fonte SamMobile