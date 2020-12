I primi telefoni con Exynos 1080 sono due smartphone Vivo, e sono dei top di gamma

Utilizziamo cookie per personalizzare contenuti e annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il traffico. Ti invitiamo a consultare la nostra informativa estesa con le istruzioni per negare il consenso all'installazione di cookie e l'elenco dei cookie con relativi fornitori. Cliccando su accetta o navigando sul sito, saranno attivati tutti i cookie come da nostra informativa. Art. 12 Dlg. 196/2003 e Regolamento GDPR e successive variazioni.