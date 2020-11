Exynos 1080 5G, tutte le funzionalità del nuovo processore spiegate nel video di Samsung

Samsung ha dato seguito all’annuncio del nuovo processore Exynos 1080, risalente allo scorso 12 novembre, con un nuovissimo video di introduzione ufficiale destinato a creare un pò di “hype” attorno al chipset di fascia alta in arrivo. Il nuovo video promozionale, che dura un minuto e mezzo, descrive alcune delle migliori caratteristiche del chip Exynos 1080 5G.

Nell’annuncio originale veniva precisato dall’azienda sudcoreana che il SoC Exynos 1080 sarebbe arrivato con otto core CPU – quattro dei quali sono core ARM Cortex-A78, ndr – oltre a un’unità di elaborazione grafica Mali-G78 e al supporto per la RAM LPDDR5. Gli altri quattro core – che non sono specificati nel video – sono della varietà Cortex-A55.

L’ultimo video promozionale si concentra sulla spiegazione di una serie di funzionalità supportate dal chipset Exynos 1080 5G, come ad esempio il supporto HDR10 + in 4K UHD e il supporto a 144 Hz con risoluzioni di visualizzazione FHD +. Il chipset supporta anche la fotografia mobile tramite l’intelligenza artificiale e può gestire sensori fino a 200 megapixel. Il modem 5G incorporato è in grado di superare velocità di 5,1 Gbps.

Nel filmato non viene svelato nulla di nuovo o rivoluzionario sulla prossima soluzione a 5 nm, ma il dettaglio più importante da cogliere è che Exynos 1080 5G risulta essere talmente veloce da riuscire a far “decollare” il telefono. Naturalmente tutti i fan dei prodotti del colosso di Seul sperano che questa descrizione corrisponda davvero alla realtà.

Ne ha fortemente bisogno anche Samsung, dato che troppo spesso i suoi processori Exynos sono stati “sbeffeggiati” e considerati nettamente inferiori agli Snapdragon di Qualcomm. Con il chip 1080 5G, la società di Seul può quindi riscattarsi e fornire un processore altamente competitivo. Ma quando lo vedremo all’azione per la prima volta? Non ci sono ancora conferme ufficiali, ma sembra che l’Exynos 1080 possa debuttare all’interno di uno smartphone Vivo all’inizio del 2021.

Fonte SamMobile