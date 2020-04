Evolve2, Jabra ufficializza i tre nuovi modelli di cuffie per lo “smart working”

La serie Evolve si arricchisce con delle nuove cuffie che si preannunciano davvero interessanti e soprattutto innovative. Si tratta di Evolve2, gli auricolari appena lanciati da Jabra e pensati appositamente per incrementare gli standard produttivi sul posto di lavoro.

Basta un primo sguardo attento per rendersi conto che le cuffie Evolve2 sono caratterizzate da una serie di funzionalità dedicate a piattaforme come Microsoft Teams, che in questi giorni si stanno rivelando fondamentali per tutta una serie di attività. Con il “lockdown” imposto dai vari governi per rallentare la diffusione del contagio da coronavirus, alcuni strumenti sono diventati essenziali per lo “smart working” e la didattica a distanza.

Le cuffie Evolve2 nascono proprio con l’intento di migliorare il più possibile questi servizi, e non è un caso se Jabra ha scelto di lanciare sul mercato tre modelli differenti. Il marchio ha infatti ufficializzato Evolve2 85, Evolve2 65 ed Evolve2 40, che hanno come caratteristica principale quella di garantire all’utente una totale eliminazione del suono ambientale percepibile, fornendo una maggiore chiarezza della propria voce e di quella dei partecipanti.

L’obiettivo dei tre nuovi modelli di cuffie Evolve 2 di Jabra è quindi quello di attuare una vera e propria “rivoluzione” sul piano della concentrazione, della collaborazione e della flessibilità sul posto di lavoro, a prescindere se si tratta della propria casa o dell’ufficio. In questo modo, gli utenti possono lavorare ovunque, riuscendo a monitorare nel migliore dei modi i dati per consentire un processo decisionale intelligente.

Andando sul tecnico, le Evolve2 85 sono dotate di dieci microfoni e di una batteria che riesce a garantire un’autonomia di circa 37 ore. Stessa autonomia per le Evolve2 65, anche se questo modello può contare solo su tre microfoni. Le Evolve2 40 sono identiche al modello “65”, fatta eccezione per la presenza del “filo”.

Per quanto riguarda i prezzi, le Evolve2 85 costano 449 euro, mentre per le Evolve2 65 si spendono 209 euro (stereo) e 199 euro (mono). Più economiche le Evolve2 40: il prezzo è di 119 euro per la variante Stereo e 109 euro per la Mono.